Makar Sankranti Holiday Cancelled: मकर संक्रांति अवकाश रद्द होने पर बवाल, जानिए किसने दिया आदेश

मकर संक्रांति को उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मनाया जाता है। यह केवल धार्मिक त्योहार ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी बेहद अहम दिन माना जाता है। ऐसे में इस दिन कर्मचारियों को काम पर बुलाना उनके निजी और पारिवारिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय को “तानाशाही फरमान” करार दिया है। सहकारी विभाग के एक कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यदि सरकार द्वारा घोषित अवकाश भी सुरक्षित नहीं है, तो कर्मचारियों को किस आधार पर राहत मिलेगी? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी खुद को शासन से ऊपर समझने लगे हैं।