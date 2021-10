पीठ दर्द से जल्द पाए छुटकारा इन आसान से घरेलू नुस्खों से

Home Remedy for Back Pain: अगर आपके पीठ में असहनीय दर्द हो रहा है और आप डॉक्टर के पास बार-बार जानें की हालत में नहीं हैं तो जानिए उन घरेलू उपचार के बारे में जिन्हे अपनाकर आप पीठ दर्द से छुटकारा पा सकते हैं|

लखनऊ.Home Remedy for Back Pain: आज कल पीठ में दर्द होना(back pain) एक आम बात हो गयी है| पीठ दर्द से अकसर हर आयु वर्ग के लोग जूझते रहते हैं और डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं| इसलिए आज हम आपको उन घरेलु नुस्खों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप घर पर ही अपने पीठ के दर्द से निजाद पा सकते हैं| आइये जानते हैं इनके बारे में

क्यों होता है पीठ में दर्द(Why back pain)

कैल्शियम, विटामिन की कमी, रूमेटायड आर्थराइटिस, कशेरूकाओं की बीमारी(vertebral disease), मांसपेशियों एवं तन्तुओं में खिंचाव(muscle and muscle strain), गर्भाशय में सूजन, मासिक धर्म में गड़बड़ी, गलत आसनों के प्रयोग आदि अनेक कारणों से पीठ या कमर में दर्द हो जाता है।

1) अदरक(home remedy for back pain with ginger)- अदरक का पेस्ट बनाकर दर्द वाली जगह पर लगायें या फिर डेढ़ कप पानी में डालकर 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच में उबालें। इसके बाद छानकर कुछ देर के लिए ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर रोजाना पियें। या फिर आधा चम्मच काली मिर्च, डेढ़ चम्मच लौंग के पाउडर और एक चम्मच अदरक का पाउडर मिलाकर हर्बल टी बनाएं। इससे दर्द से जल्द ही आराम मिलेगा|

2) तुलसी (home remedy for back pain with tulsi)- कमर दर्द का इलाज करने के लिए एक कप पानी में 8-10 तुलसी की पत्तियां डालकर तब तक उबालें जब तक यह उबलकर आधा ना हो जाये। इसके ठंडा होने के बाद इसमें एक चुटकी नमक डालकर रोजाना पिएं। इससे कमर दर्द में लंबे समय के लिए आराम मिलने लगेगा।

3) लहसुन(home remedy for back pain with garlic)- कमर दर्द का इलाज करने के लिए रोज सुबह खाली पेट लहसुन की 3-4 कलियों को खाना शुरू कर दें| इससे सिर्फ कमर को ही नहीं बल्कि शरीर के कई अहम हिस्सों को फायदा होगा। या फिर लहसुन का तेल बनाने के लिए नारियल के तेल या सरसों के तेल या तिल में तीन लहसुन की कलियाँ डालें। अब इसे तब तक उबालें जब तक कि लहसुन की कलियाँ काली न पड़ जाएँ। अब इसे तेल को छान लें और ठण्डा होने दें। अब लहसुन का तेल से मसाज करें। कमर दर्द से तुरन्त आराम मिलेगा|

4) बर्फ की सिकाई(home remedy for back pain with ice cubes)- जब आपको कमर में दर्द हो रहा हो तो बर्फ से सिकाई करें इससे थोड़ी देर के लिए वह हिस्सा सुन्न हो सकता है पर आपको आराम मिलेगा| या फिर बर्फ को कूटकर एक कपड़े में बांध ले और इसे दर्द वाली जगह पर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। ऐसा इसे हर दो घंटे में दोहराएँ। आपको जल्द आराम मिलेगा|

5) सेंधा नमक(home remedy for back pain with black salt)- पीठ दर्द से आराम पाने के लिए सेंधा नमक में पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें और एक कपड़े में डालकर निचोड़ दें जिससे बचा हुआ पानी भी बाहर निकल जाये। फिर इस पेस्ट को अपनी कमर में लगा लें। सेंधा नमक दर्द को कम करता है, और इन्फ्लामेशन में राहत देता है|

6) सरसों का तेल और लहसुन(home remedy for back pain with Mustard Oil and Garlic)- सरसों का तेल और लहसुन से आपको एक लेप तैयार करना है। इसके लिए आधा कटोरी सरसों का तेल और लगभग 40 ग्राम लहसुन की कलियाँ छीलकर डाल लें। फिर इसमें एक से दो चम्मच अजवायन के दाने भी मिला लें। अब इस मिश्रण को तवे पर हल्की आंच पर गर्म करें। ज्यादा तेज आंच पर तेल जल्दी जल सकता है इसलिए आंच धीमी ही रखें और तब तक इसको गर्म करें जब तक लहसुन और अजवायन काले न पड़ जाएँ। ठण्डा होने पर कमर में दर्द वाली जगह पर इस लेप की मालिश करें। इससे कमर में दर्द में बहुत राहत मिलती है।

7) हर्बल ऑयल(home remedy for back pain with Herbal Oil)- हर्बल ऑयल से कमर की मालिश करने से मांसपेशियों को आराम मिलता है और दर्द कम होता है। आप कोई भी हर्बल ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे नीलगिरी का तेल, बादाम का तेल, जैतून का तेल या नारियल का तेल आदि। पहले तेल को थोड़ा गर्म कर लें और फिर धीरे-धीरे दर्द वाली जगह पर मालिश करें। जल्द ही आराम मिलेगा|

