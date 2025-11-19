सरकारी App खोलेगा शराब के असली-नकली होने की पोल! देसी से लेकर अंग्रेजी सभी कैटेगरी की ऐसे खुलेगी ‘कुंडली’

अगर कोई दुकानदार नकली शराब बेचते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जा सकता है। दुकान में मौजूद पूरा स्टॉक जब्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं आरोपी के खिलाफ यूपी एक्साइज एक्ट के साथ-साथ अन्य धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। नकली शराब बेचने या तैयार करने वालों को जेल और भारी जुर्माने का भी सामना करना पड़ सकता है। अगर जहरीली शराब पीने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या उसके स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचता है, तो आरोपियों पर हत्या, गैर-इरादतन हत्या या जानलेवा हमले जैसी गंभीर धाराएं भी लगाई जा सकती हैं।