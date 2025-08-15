Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

मेरे पति के हत्यारों मिट्टी में मिलाने पर सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हीं को…, सपा से निष्का‌सित विधायक पूजा पाल ने बयां किया दर्द

सपा विधायक पूजा पाल ने अतीक अहमद को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। यह घटना उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान हुई।

लखनऊ

Aman Pandey

Aug 15, 2025

puja pal, akhilesh yadav, samajwadi party, yogi adityanath, bjp, mehendi puja pal, akhilesh yadav expels MLA Pooja Pal From Samajwadi Party, atiq ahmed, murder case, SP chief Akhilesh Yadav, raju pal, up news, uttar pradesh news, पूजा पाल, राजू पाल हत्याकांड, मेहंदी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, अतीक अहमद, raju pal murder case
बर्खास्तगी के बाद विधायक पूजा पाल बोलीं- अखिलेश यादव से थी न्याय की उम्मीद, योगी आदित्यनाथ ने दिलाई।

सपा से निकाले जाने पर पूजा पाल ने कहा कि उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद के गैंग से पीड़ित हजारों महिलाओं को न्याय दिलाया है और वह खुद भी उनमें से एक हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज की बहुत सी महिलाएं भी योगी आदित्यनाथ की सराहना कर रही हैं।

'शादी के 9 दिन बाद हो गई थी पति की हत्या'

एक निजी टीवी चैनल से अपनी आपबीती बताते हुए पूजा पाल ने कहा कि उनके पति, राजू पाल की हत्या शादी के सिर्फ नौ दिन बाद कर दी गई थी। उनके पति को विधायक बने तीन महीने ही हुए थे, जब अतीक ने उनकी हत्या करा दी। इस दौरान बात करते हुए वो फफक पड़ीं। पूजा ने सपा चीफ अखिलेश यादव से यह भी पूछा कि उनको यह भी बताना चाहिए कि वो अतीक अहमद के परिवार के साथ हैं, जिसने मेरे पति राजू पाल की हत्या की या फिर मेरे पति के साथ?

अतीक के खात्मे के दिन विधवा महिलाओं को मिला न्याय

सपा से बर्खास्त विधायक पूजा पाल ने कहा कि अतीक अहमद के मारे जाने के दिन अखिलेश यादव का दोहरा चेहरा सामने आ गया-"बात कुछ और, काम कुछ और।" पूजा पाल ने कहा कि जब उनके पति राजू पाल की हत्या हुई, तब समाजवादी पार्टी के लोग कानून-व्यवस्था बिगड़ने का हल्ला मचा रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया अतीक अहमद को "मिट्टी में मिला" दिया, तो सबसे ज्यादा दर्द इन्हीं लोगों को हुआ।

मैं डर के सामने डटी रही...

राजू पाल की पत्नी ने अपने संघर्ष को याद करते हुए कहा, "मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने वो दौर देखा है जब अतीक अहमद की एक नजर से लोग मुकदमे वापस ले लेते थे, रास्ता बदल लेते थे। मैं उस डर के सामने डटी रही और 2005 से 2023 तक लगातार अतीक से लड़ी।"

'हर संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार'

पूजा पाल ने कहा कि वह हर संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार हैं और उनसे भागेंगी नहीं। उन्होंने कहा कि वह अखिलेश यादव की सोच के साथ जुड़ी थीं, क्योंकि उन्हें लगा था कि सपा प्रमुख माफियाओं के खिलाफ हैं।

सपा से बर्खास्तगी के बाद विधायक पूजा पाल ने सोशल मीडिया "X" पर जवाब दिया है। उन्होंने लिखो- जवाब, मुझे इलेक्शन की सीट की फिकर नहीं ... मुझे मेरे पति के हत्यारों का टिकट जहन्नुम के लिए कटने की खुशी है।

Published on:

15 Aug 2025 08:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मेरे पति के हत्यारों मिट्टी में मिलाने पर सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हीं को…, सपा से निष्का‌सित विधायक पूजा पाल ने बयां किया दर्द

