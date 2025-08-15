एक निजी टीवी चैनल से अपनी आपबीती बताते हुए पूजा पाल ने कहा कि उनके पति, राजू पाल की हत्या शादी के सिर्फ नौ दिन बाद कर दी गई थी। उनके पति को विधायक बने तीन महीने ही हुए थे, जब अतीक ने उनकी हत्या करा दी। इस दौरान बात करते हुए वो फफक पड़ीं। पूजा ने सपा चीफ अखिलेश यादव से यह भी पूछा कि उनको यह भी बताना चाहिए कि वो अतीक अहमद के परिवार के साथ हैं, जिसने मेरे पति राजू पाल की हत्या की या फिर मेरे पति के साथ?