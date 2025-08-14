Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस पर RPF के दो जांबाज अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक

Independence Day: स्वतंत्रता दिवस 2025 पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के दो अधिकारियों को उनकी अद्वितीय सेवाओं और उत्कृष्ट योगदान के लिए “सराहनीय सेवा पदक” से सम्मानित किया गया। लखनऊ के JR RPF अकादमी से जुड़े सहायक सुरक्षा आयुक्त (प्रशिक्षण) अनिल कुमार पांडेय और सहायक उप-निरीक्षक महेंद्र कुमार को यह सम्मान उनकी निष्ठा, नेतृत्व क्षमता और असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया।