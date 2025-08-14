UP Assembly 2025 : 2017 के बाद यूपी की नई उड़ान: सीएम योगी बोले- बीमारू से विकसित की ओर बढ़ा प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आजादी के बाद से 1960 के दशक तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यूपी का योगदान 14% से अधिक था, जो 2017 तक घटकर मात्र 8% रह गया। “नीतिगत उदासीनता, भ्रष्टाचार, अपराध और भाई-भतीजावाद ने यूपी को बीमारू राज्य की श्रेणी में ला दिया था। न बिजली, न सड़क, न रोजगार, युवाओं का पलायन और किसानों की बदहाली आम बात थी,” सीएम ने कहा। उन्होंने 1947 से 2017 के बीच की गिरावट, 2017 से 2025 तक हुए सुधार और 2025 से 2047 तक के लक्ष्यों की रूपरेखा रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और यूपी अब भारत की विकास यात्रा का अहम चालक बन रहा है।