Indian Railway : अब TTE नहीं चेक कर सकता आपकी ट्रेन टिकट, जानें रेलवे के नए नियम

Railway New Rules खुशखबर, अब टीटीई आपकी ट्रेन टिकट नहीं चेक कर सकता। यह जानकार आप चौंक जाएंगे। पर यह सत्य है कि, टीटीई अब आप का टिकट नहीं चेक कर सकेगा। जानें रेलवे IRCTC के नए नियम

Indian Railways ट्रेन यात्रा में हर यात्री चाहता है कि उसकी यात्रा आरामदायक और सुखद हो, पर ऐसा हो नहीं पाता है। अक्सर देखा जाता है कि लोगों को शोर, टिकट चेकिंग या ट्रेनों में सीट को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर ट्रेन यात्रा में आपका मन नहीं है तो कोई आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, अगर आप सफर में सो रहे हैं तो टीटीई भी आपको सोते वक्त नहीं उठा सकता। अगर कोई यात्री सुबह से ट्रेन में सफर कर रहा है तो रात 10 बजे के बाद टीटीई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि, टीटीई रात 10 बजे के बाद ट्रेन यात्रियों को टिकट या आईडी दिखाने के बेबस नहीं कर सकता है। जानें क्या हैं रेलवे के नियम...

Know new rules of Railway IRCTC