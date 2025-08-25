ISRO प्रमुख वी. नारायणन बोले- अंतरिक्ष मिशन ने पूरे देश को जोड़ा, गर्व है शुभांशु पर

इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि हमारे देश में अभी तक ऐसा होता रहा है कि जब क्रिकेट मैच होता है तो पूरा देश एकजुट नजर आता है। इसी तरह जब अंतरिक्ष मिशन लॉन्च हुआ और अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा तो पूरा देश एकजुट नजर आया और इसका जश्न मनाया। शुभांशु इस मिशन का प्रमुख हिस्सा रहे। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सिर्फ अंतरिक्ष के क्षेत्र में ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आज आगे बढ़ रहा है। देश का सम्मान बढ़ रहा है।