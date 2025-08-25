Patrika LogoSwitch to English

ISRO प्रमुख वी. नारायणन बोले- अंतरिक्ष मिशन ने पूरे देश को जोड़ा, गर्व है शुभांशु पर

अंतरिक्ष से लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला सोमवार को अपने गृह जनपद लखनऊ पहुंचे। उनके स्वागत के लिए राज्य सरकार ने नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया।

लखनऊ

Aman Pandey

Aug 25, 2025

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के चेयरमैन वी. नारायणन ने प्रदेश के विकास कार्यों और स्पेस प्रोग्राम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें साझा कीं। उन्होंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की और यूपी की प्रगति पर बात की।

इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि हमारे देश में अभी तक ऐसा होता रहा है कि जब क्रिकेट मैच होता है तो पूरा देश एकजुट नजर आता है। इसी तरह जब अंतरिक्ष मिशन लॉन्च हुआ और अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा तो पूरा देश एकजुट नजर आया और इसका जश्न मनाया। शुभांशु इस मिशन का प्रमुख हिस्सा रहे। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि सिर्फ अंतरिक्ष के क्षेत्र में ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश आज आगे बढ़ रहा है। देश का सम्मान बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है, वह अन्य प्रदेशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास के लिए कई योजनाओं और पहलों की शुरुआत की, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश आज कई क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छू रहा है।

उन्होंने कहा कि यूपी में जो परिवर्तन हुआ है, वह सिर्फ राज्य के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को एक नई दिशा दी है।

इसके अलावा इसरो के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगदान को भी विशेष रूप से सराहा। नारायण ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा देश को अंतरिक्ष कार्यक्रम में नए आयामों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में कई महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं और आज देश अंतरिक्ष में अपने स्थान को और भी मजबूत बना रहा है। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि यूपी सरकार शुभांशु शुक्ला के नाम पर स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ करेगी।

Published on:

25 Aug 2025 11:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ISRO प्रमुख वी. नारायणन बोले- अंतरिक्ष मिशन ने पूरे देश को जोड़ा, गर्व है शुभांशु पर

