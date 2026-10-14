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BJP मंत्री जयवीर सिंह का इंडिया गठबंधन पर हमला, बोले- जनता ने नकारा, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहा विपक्ष

Jaiveer Singh Statement: लखनऊ में भाजपा मंत्री जयवीर सिंह ने इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का आरोप लगाया। दीपोत्सव पर उन्होंने कहा कि इस साल भी नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश होगी।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Oct 14, 2026

UP News

भाजपा नेता जयवीर सिंह (ANI Photo)

Uttar Pradesh News: लखनऊ में भाजपा नेता जयवीर सिंह ने इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधा है। उन्होंने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। जयवीर सिंह ने कहा कि देश की जनता इंडिया गठबंधन को नकार चुकी है और विपक्ष हताशा में ऐसे हथकंडे अपना रहा है। वहीं, दीपोत्सव को लेकर उन्होंने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में हर साल यह आयोजन भव्यता के साथ होता है। इस बार भी नया रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी।

विपक्ष पर लगाए संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने के आरोप

जयवीर सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्य हताश हैं और देश की जनता उन्हें नकार चुकी है। जयवीर सिंह ने कहा कि विपक्ष जनता का समर्थन नहीं मिलने के कारण ऐसे हथकंडे अपना रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन के नेता संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और लोकतंत्र को कमजोर करने में लगे हैं।

दीपोत्सव में नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी

दीपोत्सव के आयोजन पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि योगी सरकार बनने के बाद से हर साल यह कार्यक्रम भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर साल उपलब्धियों के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई जाती है। इसके बाद अगले साल अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान स्थापित किया जाता है। जयवीर सिंह ने कहा कि इस साल भी ऐसा ही होगा।

राहुल गांधी पर जगदंबिका पाल ने साधा निशाना

बस्ती में भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी पिछले पांच दिनों से राष्ट्रीय राजधानी में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जगदंबिका पाल ने कहा कि वहां हो रही हिंसा और संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब करने की कोशिशों को लेकर राहुल गांधी के व्यवहार पर सवाल उठते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनने के योग्य नहीं बताया। साथ ही कहा कि वह अगली बार सांसद भी नहीं बन पाएंगे।

अवधेश प्रसाद ने BJP पर लगाए दंगे भड़काने के आरोप

वहीं, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि दंगे भड़काने वाले लोग खुद भाजपा के सदस्य थे। अवधेश प्रसाद ने कहा कि इन लोगों ने सपा सरकारों को ठीक से काम नहीं करने देने के लिए दंगे कराए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा को जनता के कल्याण की चिंता नहीं है और उसके लिए पैसा ही सब कुछ है।

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Updated on:

14 Oct 2026 01:27 pm

Published on:

14 Oct 2026 01:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / BJP मंत्री जयवीर सिंह का इंडिया गठबंधन पर हमला, बोले- जनता ने नकारा, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रहा विपक्ष

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