UP Politics: 50 सीटें भी BJP को मिल गईं तो ये दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक होगा: सांसद अवधेश प्रसाद

बता दें कि यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने दंगाइयों को चेतावनी देते हुए हाल ही में कहा था कि अब प्रदेश में दंगा करने पर उन्हें अपने बाप-दादाओं की कमाई से भी हाथ धोना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बरेली में पर्व-त्योहारों के दौरान अक्सर दंगे होते थे, जबकि अब दंगा करने वाले जेल में उर्स मना रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनका इशारा मौलाना तौकीर रजा की ओर था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पहचान अब उपद्रव से नहीं, बल्कि उत्सव से होती है। उन्होंने दावा किया कि कानून-व्यवस्था में बदलाव के कारण प्रदेश के प्रति लोगों की धारणा भी बदली है।