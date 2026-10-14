तस्वीरों का काला जाल और ब्लैकमेलिंग का खेल: नेपाल की वादियों में छिपने को मजबूर मॉडल की खौफनाक दास्तान

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि मॉडल श्रद्धा दुबे केवल सोशल मीडिया पर रील्स बनाने तक सीमित नहीं थी। पुलिस उसके राजनेताओं के अलावा कई हिस्ट्रीशीटरों और गैंगस्टरों से संबंधों की भी जांच कर रही है। आरोप है कि श्रद्धा इन लोगों के नाम और नेटवर्क का इस्तेमाल कर दूसरों पर दबाव बनाती थी। बताया जा रहा है कि श्रद्धा मुख्तार अंसारी गैंग से संपर्क होने का दावा करके लोगों को धमकाती थी। आरोप है कि वह गैंग से जुड़े लोगों के जरिए फोन करवाकर भी लोगों पर दबाव बनाती थी। इसके अलावा, उस पर लोगों के साथ खिंचवाई गई तस्वीरों का इस्तेमाल कर उन्हें ब्लैकमेल करने और पैसे वसूलने के आरोप भी हैं।