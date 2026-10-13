अनजान की जान बचाई तो मिलेगा इनाम: यूपी में 27 राहवीरों को 25-25 हजार रुपये देने की तैयारी

राहवीर योजना का प्रमुख उद्देश्य ऐसे नागरिकों को सम्मानित करना है, जो गंभीर रूप से घायल सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में मदद करते हैं। कई बार दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति सड़क पर पड़ा रहता है और आसपास मौजूद लोग कानूनी प्रक्रिया, पुलिस पूछताछ या अन्य परेशानियों की आशंका के कारण मदद करने से हिचकते हैं। ऐसे में मददगार नागरिकों को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। योजना के तहत पात्रता की शर्तें पूरी करने वाले नागरिकों को पुरस्कार देकर यह संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि दुर्घटना पीड़ित की सहायता करना समाज के प्रति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। समय पर मदद मिलने से घायल को इलाज उपलब्ध कराने में देरी कम हो सकती है और अनमोल जीवन बचाने में सहायता मिल सकती है।