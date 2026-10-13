मां दुर्गा की तस्वीर, अखिलेश-डिंपल का चेहरा और महिला योजनाओं का बखान; नवरात्रि पर सपा के पोस्टर के क्या हैं सियासी मायने

Lucknow Navratri SP poster: शारदीय नवरात्रि के अवसर पर राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी (सपा) कार्यालय के बाहर लगा महिला सशक्तिकरण से जुड़ा पोस्टर राजनीतिक और सामाजिक चर्चा का विषय बन गया है। पोस्टर में मां दुर्गा की तस्वीर के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव की तस्वीरें लगाई गई हैं। इसके जरिए महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सहायता से जुड़ी उन योजनाओं को सामने रखा गया है, जिनका जिक्र सपा सरकार के कार्यकाल के संदर्भ में किया जाता रहा है। पोस्टर पर लिखा नारा ‘समाजवाद की सोच निराली, हर बेटी बने शक्तिशाली’ महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण का संदेश देता है। पोस्टर में सपा नेता हिमांशु द्विवेदी की तस्वीर भी शामिल है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे महिला मतदाताओं के बीच पार्टी की नीतियों और पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को याद दिलाने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है।