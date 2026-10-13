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लखनऊ में डॉक्टरों का अनोखा प्रदर्शन: पुलिस की गाड़ी के आगे लेटे चिकित्सक; हिरासत में लिए जाने से मचा हड़कंप

Lucknow Doctors Protest: लखनऊ में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिससे मामला चर्चा में आ गया।
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लखनऊ

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Ritesh Singh

Oct 13, 2026

डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क पर बना तनावपूर्ण माहौल (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क पर बना तनावपूर्ण माहौल (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )


Doctors Protest: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कुछ चिकित्सक पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए। सड़क पर इस तरह विरोध जताने के कारण मौके पर मौजूद लोगों का ध्यान घटनास्थल की ओर खिंच गया। स्थिति उस समय और चर्चा में आ गई, जब पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया। डॉक्टरों के विरोध का यह तरीका और पुलिस की कार्रवाई अब चर्चा का विषय बना हुआ है। राजधानी की सड़कों पर सामने आए इस घटनाक्रम ने चिकित्सकों की मांगों, उनके विरोध के तरीकों और प्रशासन की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।


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Updated on:

13 Oct 2026 02:26 pm

Published on:

13 Oct 2026 02:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में डॉक्टरों का अनोखा प्रदर्शन: पुलिस की गाड़ी के आगे लेटे चिकित्सक; हिरासत में लिए जाने से मचा हड़कंप

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