लखनऊ में डॉक्टरों का अनोखा प्रदर्शन: पुलिस की गाड़ी के आगे लेटे चिकित्सक; हिरासत में लिए जाने से मचा हड़कंप



Doctors Protest: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कुछ चिकित्सक पुलिस की गाड़ी के सामने लेट गए। सड़क पर इस तरह विरोध जताने के कारण मौके पर मौजूद लोगों का ध्यान घटनास्थल की ओर खिंच गया। स्थिति उस समय और चर्चा में आ गई, जब पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया। डॉक्टरों के विरोध का यह तरीका और पुलिस की कार्रवाई अब चर्चा का विषय बना हुआ है। राजधानी की सड़कों पर सामने आए इस घटनाक्रम ने चिकित्सकों की मांगों, उनके विरोध के तरीकों और प्रशासन की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।