अनुराग ठाकुर पर भड़के सपा प्रवक्ता अमीक जामी, बोले- ‘हिम्मत है तो दिल्ली की सड़कों पर आएं और जनता का सामना करें’

Anurag Thakur Statement: भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमी ने कहा कि दिल्ली में BJP की सरकार है। लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए अमीक जमी ने कहा कि अगर अनुराग ठाकुर में हिम्मत है, तो उन्हें सड़कों पर आकर जनता का सामना करना चाहिए। उन्हें दिल्ली की जनता के सवालों का सीधे जवाब देना चाहिए। तब मैं मानूंगा कि उनमें ऐसा करने की हिम्मत है। अनुराग ठाकुर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की पावर का इस्तेमाल करके पूरे विपक्ष का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर कल डेमोक्रेसी नहीं बची, अनुराग ठाकुर, तो तुम्हारी भी इसमें कोई जगह नहीं होगी।