राम मनोहर लोहिया की राजनीति से PDA तक: विचारधारा कितनी बदली, कितना बदला समाजवादी एजेंडा?

डॉ. लोहिया का समाजवाद पश्चिमी मॉडलों की नकल नहीं था। उन्होंने मार्क्स के आर्थिक विश्लेषण और गांधी के नैतिक मूल्यों को मिलाकर ‘नया समाजवाद’ दिया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा थी सप्त-क्रांति – सात क्रांतियां। इनमें स्त्री-पुरुष समानता, रंगभेद का खात्मा, जाति-जन्म आधारित असमानता का उन्मूलन, विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष, निजी संपत्ति की असमानता का विरोध, निजी जीवन में हस्तक्षेप के खिलाफ और सत्याग्रह के जरिए सत्ता परिवर्तन शामिल थे।

उन्होंने चौखंभा राज्य (Four-Pillar State) का विचार दिया, जिसमें गांव, जिला, प्रदेश और केंद्र – चार स्तरों पर सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। लोहिया परिवारवाद के खिलाफ थे। उन्होंने ‘तीन आना बनाम पंद्रह आना’ की ऐतिहासिक बहस से संसद को हिला दिया था, जिसमें आम आदमी की गरीबी और सत्ता के खर्च की तुलना की गई। उनका एजेंडा व्यापक आर्थिक समानता के साथ सामाजिक न्याय, जाति व्यवस्था का विध्वंस और विकेंद्रीकृत लोकतंत्र था।