सदियों पुराना ज्ञान अब डिजिटल! यूपी में 15,890 दुर्लभ पांडुलिपियां संरक्षित, गीता प्रेस से वृंदावन तक ऐतिहासिक पहल

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत चल रहा अभियान प्रदेश की साहित्यिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और ज्ञान परंपरा से जुड़ी पुरानी सामग्री को आधुनिक तकनीक के माध्यम से सुरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार, पांडुलिपियों का डिजिटल संरक्षण होने से दुर्लभ सामग्री को समय के साथ खराब होने से बचाने में मदद मिलेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि व्यवस्थित डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और साहित्य एवं इतिहास से जुड़े लोगों के लिए सामग्री तक पहुंच आसान हो सकेगी। गीता प्रेस, नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और वृंदावन शोध संस्थान जैसे संस्थानों की भागीदारी से आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान की विरासत को सुरक्षित रखने का अवसर मिलेगा।