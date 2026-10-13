13 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

UP Navratri 2026: नवरात्रि के तीसरे दिन यूपी के देवी मंदिरों में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़

UP Navratri 3 Day : उत्तर प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। विंध्यवासिनी, पाटेश्वरी और शाकुंभरी धाम में भक्तों ने दर्शन किए।
4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 13, 2026

मिर्जापुर में डेढ़ लाख, बलरामपुर में एक लाख और सहारनपुर में 50 हजार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन; सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

मिर्जापुर में डेढ़ लाख, बलरामपुर में एक लाख और सहारनपुर में 50 हजार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन; सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

Navratri Third Day: शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों और सिद्ध मंदिरों में मां के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम से लेकर बलरामपुर के मां पाटेश्वरी देवी मंदिर और सहारनपुर स्थित मां शाकुंभरी देवी मंदिर तक भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों, घंटियों की गूंज और भक्ति गीतों से गुंजायमान रहे। श्रद्धालु सुबह से ही कतारों में लगकर मां के दर्शन करने और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करने के लिए पहुंचते रहे।

मां विंध्यवासिनी धाम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी धाम में नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, सुबह तक करीब डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। मंदिर परिसर और आसपास के प्रमुख मार्गों पर भक्तों की आवाजाही बनी रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा सामग्री, नारियल, चुनरी और पुष्प लेकर माता के दरबार में पहुंचे। मां के दर्शन के लिए कतारों में खड़े भक्तों के चेहरे पर उत्साह और श्रद्धा का भाव दिखाई दिया। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों और जयकारों के बीच वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। विंध्य क्षेत्र की धार्मिक महत्ता के कारण यहां स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ दूसरे जिलों और दूरदराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।

मां पाटेश्वरी के दरबार में भी भक्तों की लंबी कतारें

बलरामपुर स्थित मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में भी नवरात्रि के तीसरे दिन आस्था का सैलाब देखने को मिला। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब एक लाख श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन-पूजन किए। सुबह से ही मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाकर परिवार की खुशहाली, सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में माता के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी रही। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर की धार्मिक परंपराओं और पूजा-अर्चना में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और संबंधित व्यवस्थाओं के सामने श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने की चुनौती रही, ताकि भक्तों को दर्शन के दौरान अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

शाकुंभरी देवी मंदिर में 50 हजार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

सहारनपुर जिले के प्रसिद्ध मां शाकुंभरी देवी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, करीब 50 हजार श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। परिवारों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की भागीदारी ने मंदिर परिसर को उत्सव के रंग में रंग दिया। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर मां के दर्शन करते रहे और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में धार्मिक उत्साह के साथ आसपास के क्षेत्र में भी भक्तों की आवाजाही बनी रही। नवरात्रि के दौरान मां शाकुंभरी के दर्शन को विशेष महत्व देने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह अवसर आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक बना हुआ है।

मां ललिता देवी मंदिर में भी पहुंच रहे श्रद्धालु

सीतापुर जिले के नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी मंदिर में भी नवरात्रि के दौरान दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नैमिषारण्य की धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान के चलते यहां देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि में मां ललिता देवी की पूजा-अर्चना को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। नवरात्रि के इन दिनों में नैमिषारण्य की धार्मिक गतिविधियां क्षेत्र की प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को भी प्रमुखता से सामने ला रही हैं।

युवाओं में भी बढ़ रहा धार्मिक उत्साह

नवरात्रि के दौरान देवी मंदिरों में उमड़ रही भीड़ के बीच युवाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय दिखाई दे रही है। युवा अपने परिवारों और मित्रों के साथ मंदिरों में पहुंचकर दर्शन-पूजन कर रहे हैं। कई श्रद्धालु धार्मिक यात्राओं के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख देवी स्थलों तक पहुंच रहे हैं। इससे एक ओर धार्मिक परंपराओं के प्रति नई पीढ़ी की रुचि दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर परिवार और समाज के साथ मिलकर पर्व मनाने की संस्कृति को भी मजबूती मिलती है। नवरात्रि केवल पूजा-अर्चना का अवसर नहीं, बल्कि सामाजिक सहभागिता, सामूहिक आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव का पर्व भी है। मंदिरों में गूंजते जयकारे इस धार्मिक उत्साह को और अधिक जीवंत बना रहे हैं।

सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर प्रशासन की नजर

नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए मंदिर परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा तथा भीड़ प्रबंधन का महत्व बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कतारों के संचालन और आवागमन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है, ताकि दर्शन के लिए आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को परेशानी न हो। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात प्रबंधन, प्रवेश और निकास मार्गों की निगरानी तथा आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी महत्वपूर्णभूमिका निभाती है। हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित विशिष्ट तैनाती और इंतजामों की पुष्टि संबंधित प्रशासनिक जानकारी से की जानी चाहिए।

धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को मिल रही मजबूती

उत्तर प्रदेश के देवी मंदिरों में नवरात्रि के दौरान उमड़ रही भीड़ प्रदेश की समृद्ध धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की व्यापकता को दर्शाती है। विंध्यवासिनी धाम, मां पाटेश्वरी देवी मंदिर, मां शाकुंभरी देवी मंदिर और मां ललिता देवी मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं की आस्था के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पर्व के अवसर पर इन स्थलों पर बढ़ती गतिविधियों से धार्मिक पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलता है। मंदिरों के आसपास परिवहन, स्थानीय बाजारों, पूजा सामग्री और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों को भी गतिविधियां बढ़ने का अवसर मिल सकता है। इस तरह धार्मिक आयोजन आस्था के साथ-साथ स्थानीय सामाजिक और आर्थिक जीवन से भी जुड़े रहते हैं।

नवरात्रि के तीसरे दिन प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में दिखाई दिया श्रद्धा का सैलाब इस बात का प्रमाण है कि मां दुर्गा के प्रति भक्तों की आस्था गहरी और व्यापक है। मंदिरों में गूंजते जयकारे, दर्शन के लिए कतारों में खड़े श्रद्धालु और पूजा-अर्चना में शामिल परिवार पूरे प्रदेश को भक्तिमय वातावरण से जोड़ रहे हैं। नवरात्रि का यह उत्सव धार्मिक विश्वास, सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक परंपराओं को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है।

Akhilesh Yadav statement: चुनाव आएगा तो समाजवादी सरकार बनेगी, PDA पूरी तरह जागरूक’: अखिलेश यादव

ये भी पढ़ें
SIR प्रक्रिया को लेकर भाजपा पर साधा निशाना, बोले-403 सीटों पर नहीं चलने देंगे चार सौ बीसी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cm yogi

Shardiya Navratri 2025

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

13 Oct 2026 01:02 pm

Published on:

13 Oct 2026 12:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Navratri 2026: नवरात्रि के तीसरे दिन यूपी के देवी मंदिरों में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नवरात्र पर युवाओं को खास तोहफा, जानिए क्या है यूपीकॉन का ‘उद्यमी बडी’ अभियान

‘मेरा सपना, मेरी शक्ति’: बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपीकॉन की नई पहल  (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )  
लखनऊ

अनुराग ठाकुर पर भड़के सपा प्रवक्ता अमीक जामी, बोले- ‘हिम्मत है तो दिल्ली की सड़कों पर आएं और जनता का सामना करें’

anurag thakur
लखनऊ

राम मनोहर लोहिया की राजनीति से PDA तक: विचारधारा कितनी बदली, कितना बदला समाजवादी एजेंडा?

Ram Manohar Lohia
लखनऊ

‘जहां बैठेंगे वहीं जंतर-मंतर बन जाएगा’, प्रदर्शन रोकने पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- कमजोर लोग पुलिस को करते हैं आगे

Akhilesh Yadav
लखनऊ

राजकीय आईटीआई में पांचवें चरण के प्रवेश शुरू, 15 अक्टूबर तक जमा करें रैंक कार्ड

यूपी के राजकीय आईटीआई में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश का पांचवां चरण शुरू हो गया है। अभ्यर्थी 15 अक्टूबर तक रैंक कार्ड जमा कर प्रवेश का अवसर पा सकते हैं। (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.