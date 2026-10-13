UP Navratri 2026: नवरात्रि के तीसरे दिन यूपी के देवी मंदिरों में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़

मिर्जापुर में डेढ़ लाख, बलरामपुर में एक लाख और सहारनपुर में 50 हजार श्रद्धालुओं ने किए दर्शन; सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Navratri Third Day: शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के तीसरे दिन प्रदेश के विभिन्न शक्तिपीठों और सिद्ध मंदिरों में मां के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी धाम से लेकर बलरामपुर के मां पाटेश्वरी देवी मंदिर और सहारनपुर स्थित मां शाकुंभरी देवी मंदिर तक भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर परिसर माता रानी के जयकारों, घंटियों की गूंज और भक्ति गीतों से गुंजायमान रहे। श्रद्धालु सुबह से ही कतारों में लगकर मां के दर्शन करने और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करने के लिए पहुंचते रहे।
मिर्जापुर स्थित मां विंध्यवासिनी धाम में नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, सुबह तक करीब डेढ़ लाख श्रद्धालुओं ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। मंदिर परिसर और आसपास के प्रमुख मार्गों पर भक्तों की आवाजाही बनी रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा सामग्री, नारियल, चुनरी और पुष्प लेकर माता के दरबार में पहुंचे। मां के दर्शन के लिए कतारों में खड़े भक्तों के चेहरे पर उत्साह और श्रद्धा का भाव दिखाई दिया। मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठानों और जयकारों के बीच वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। विंध्य क्षेत्र की धार्मिक महत्ता के कारण यहां स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ दूसरे जिलों और दूरदराज के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।
बलरामपुर स्थित मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में भी नवरात्रि के तीसरे दिन आस्था का सैलाब देखने को मिला। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब एक लाख श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन-पूजन किए। सुबह से ही मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाकर परिवार की खुशहाली, सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में माता के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी रही। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर की धार्मिक परंपराओं और पूजा-अर्चना में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और संबंधित व्यवस्थाओं के सामने श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने की चुनौती रही, ताकि भक्तों को दर्शन के दौरान अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
सहारनपुर जिले के प्रसिद्ध मां शाकुंभरी देवी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, करीब 50 हजार श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचने लगे। परिवारों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की भागीदारी ने मंदिर परिसर को उत्सव के रंग में रंग दिया। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर मां के दर्शन करते रहे और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर परिसर में धार्मिक उत्साह के साथ आसपास के क्षेत्र में भी भक्तों की आवाजाही बनी रही। नवरात्रि के दौरान मां शाकुंभरी के दर्शन को विशेष महत्व देने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह अवसर आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक बना हुआ है।
सीतापुर जिले के नैमिषारण्य स्थित मां ललिता देवी मंदिर में भी नवरात्रि के दौरान दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। नैमिषारण्य की धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान के चलते यहां देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि में मां ललिता देवी की पूजा-अर्चना को लेकर भक्तों में विशेष उत्साह दिखाई दे रहा है। श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है। नवरात्रि के इन दिनों में नैमिषारण्य की धार्मिक गतिविधियां क्षेत्र की प्राचीन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को भी प्रमुखता से सामने ला रही हैं।
नवरात्रि के दौरान देवी मंदिरों में उमड़ रही भीड़ के बीच युवाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय दिखाई दे रही है। युवा अपने परिवारों और मित्रों के साथ मंदिरों में पहुंचकर दर्शन-पूजन कर रहे हैं। कई श्रद्धालु धार्मिक यात्राओं के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख देवी स्थलों तक पहुंच रहे हैं। इससे एक ओर धार्मिक परंपराओं के प्रति नई पीढ़ी की रुचि दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर परिवार और समाज के साथ मिलकर पर्व मनाने की संस्कृति को भी मजबूती मिलती है। नवरात्रि केवल पूजा-अर्चना का अवसर नहीं, बल्कि सामाजिक सहभागिता, सामूहिक आस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव का पर्व भी है। मंदिरों में गूंजते जयकारे इस धार्मिक उत्साह को और अधिक जीवंत बना रहे हैं।
नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए मंदिर परिसरों और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा तथा भीड़ प्रबंधन का महत्व बढ़ गया है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कतारों के संचालन और आवागमन को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर व्यवस्था बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है, ताकि दर्शन के लिए आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को परेशानी न हो। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात प्रबंधन, प्रवेश और निकास मार्गों की निगरानी तथा आपात स्थितियों से निपटने की तैयारी महत्वपूर्णभूमिका निभाती है। हालांकि, सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित विशिष्ट तैनाती और इंतजामों की पुष्टि संबंधित प्रशासनिक जानकारी से की जानी चाहिए।
उत्तर प्रदेश के देवी मंदिरों में नवरात्रि के दौरान उमड़ रही भीड़ प्रदेश की समृद्ध धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की व्यापकता को दर्शाती है। विंध्यवासिनी धाम, मां पाटेश्वरी देवी मंदिर, मां शाकुंभरी देवी मंदिर और मां ललिता देवी मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं की आस्था के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। पर्व के अवसर पर इन स्थलों पर बढ़ती गतिविधियों से धार्मिक पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलता है। मंदिरों के आसपास परिवहन, स्थानीय बाजारों, पूजा सामग्री और अन्य सेवाओं से जुड़े लोगों को भी गतिविधियां बढ़ने का अवसर मिल सकता है। इस तरह धार्मिक आयोजन आस्था के साथ-साथ स्थानीय सामाजिक और आर्थिक जीवन से भी जुड़े रहते हैं।
नवरात्रि के तीसरे दिन प्रदेश के प्रमुख देवी मंदिरों में दिखाई दिया श्रद्धा का सैलाब इस बात का प्रमाण है कि मां दुर्गा के प्रति भक्तों की आस्था गहरी और व्यापक है। मंदिरों में गूंजते जयकारे, दर्शन के लिए कतारों में खड़े श्रद्धालु और पूजा-अर्चना में शामिल परिवार पूरे प्रदेश को भक्तिमय वातावरण से जोड़ रहे हैं। नवरात्रि का यह उत्सव धार्मिक विश्वास, सामाजिक एकजुटता और सांस्कृतिक परंपराओं को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है।
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