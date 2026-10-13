UP Navratri 2026: नवरात्रि के तीसरे दिन यूपी के देवी मंदिरों में उमड़ी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़

बलरामपुर स्थित मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में भी नवरात्रि के तीसरे दिन आस्था का सैलाब देखने को मिला। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, करीब एक लाख श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन-पूजन किए। सुबह से ही मंदिर में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाकर परिवार की खुशहाली, सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में माता के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं की चहल-पहल बनी रही। नवरात्रि के अवसर पर मंदिर की धार्मिक परंपराओं और पूजा-अर्चना में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और संबंधित व्यवस्थाओं के सामने श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुचारु बनाए रखने की चुनौती रही, ताकि भक्तों को दर्शन के दौरान अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।