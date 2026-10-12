UP ITI Admission 2026: राजकीय आईटीआई में पांचवें चरण के प्रवेश शुरू, 15 अक्टूबर तक जमा करें रैंक कार्ड

प्रवेश के पांचवें चरण में सीटों का आवंटन निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार किया जाएगा। सबसे पहले उन अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने चतुर्थ चरण तक पंजीकरण कराया था, लेकिन चयनित नहीं हो सके थे। ऐसे अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश का प्राथमिक अवसर दिया जाएगा। इसके बाद यदि सीटें खाली रहती हैं, तो नए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर ट्रेड और व्यवसाय का आवंटन किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य पहले से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों को अवसर देने के साथ-साथ रिक्त सीटों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे उन युवाओं को भी तकनीकी प्रशिक्षण से जुड़ने का अवसर मिल सकता है, जो अब तक किसी संस्थान में प्रवेश नहीं पा सके हैं। ट्रेड का आवंटन उपलब्ध सीटों और निर्धारित मेरिट प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा।