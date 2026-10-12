UP ITI Admission 2026: राजकीय आईटीआई में पांचवें चरण के प्रवेश शुरू, 15 अक्टूबर तक जमा करें रैंक कार्ड

यूपी के राजकीय आईटीआई में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश का पांचवां चरण शुरू हो गया है। अभ्यर्थी 15 अक्टूबर तक रैंक कार्ड जमा कर प्रवेश का अवसर पा सकते हैं। (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
UP ITI Admission: प्रदेश के युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा से जोड़कर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए रिक्त सीटों पर प्रवेश का पांचवां चरण शुरू कर दिया गया है। इस चरण के माध्यम से उन युवाओं को एक और अवसर मिलेगा, जो पहले के चरणों में प्रवेश पाने से वंचित रह गए थे। चतुर्थ चरण तक पंजीकरण कराने वाले गैर-चयनित अभ्यर्थियों के साथ-साथ नए ऑनलाइन आवेदन करने वाले युवाओं को भी रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए मौका दिया जाएगा।
व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को निर्धारित समयसीमा के भीतर पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की तैयारी की है। विभाग के विशेष सचिव एवं राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एससीवीटी) के अधिशासी निदेशक अभिषेक सिंह ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उनके अनुसार, रिक्त सीटों के सापेक्ष अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर तैयार की गई मेरिट सूची संबंधित राजकीय आईटीआई को उपलब्ध करा दी गई है। अब इसी सूची और निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश की अगली प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
पांचवें चरण में प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए रैंक कार्ड जमा करने की प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी एससीवीटी की आधिकारिक वेबसाइट www.scvtup.in पर जाकर ‘पंचम चरण के लिए रैंक’ लिंक के माध्यम से अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें यह चयन करना होगा कि वे पहले से पंजीकृत अभ्यर्थी हैं या नए आवेदनकर्ता। इसके बाद पंजीकरण संख्या और जन्मतिथि दर्ज करके रैंक कार्ड प्राप्त किया जा सकेगा।
रैंक कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकालना और उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। हस्ताक्षरित रैंक कार्ड 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 के बीच संबंधित जनपद के किसी भी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जमा किया जा सकता है। विभाग ने विशेष रूप से नोडल राजकीय आईटीआई में रैंक कार्ड जमा करने की व्यवस्था की है। निर्धारित अवधि में रैंक कार्ड जमा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में परेशानी हो सकती है, इसलिए अभ्यर्थियों को समय सीमा का ध्यान रखने की आवश्यकता है।
प्रवेश के पांचवें चरण में सीटों का आवंटन निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार किया जाएगा। सबसे पहले उन अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने चतुर्थ चरण तक पंजीकरण कराया था, लेकिन चयनित नहीं हो सके थे। ऐसे अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश का प्राथमिक अवसर दिया जाएगा। इसके बाद यदि सीटें खाली रहती हैं, तो नए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट के आधार पर ट्रेड और व्यवसाय का आवंटन किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य पहले से पंजीकृत पात्र अभ्यर्थियों को अवसर देने के साथ-साथ रिक्त सीटों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है। इससे उन युवाओं को भी तकनीकी प्रशिक्षण से जुड़ने का अवसर मिल सकता है, जो अब तक किसी संस्थान में प्रवेश नहीं पा सके हैं। ट्रेड का आवंटन उपलब्ध सीटों और निर्धारित मेरिट प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा।
पांचवें चरण की प्रवेश प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए जनपद स्तर पर चयन समिति गठित की गई है। इसी समिति की निगरानी में चयन संबंधी कार्यवाही पूरी की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 16 अक्टूबर 2026 तक चयनित अभ्यर्थियों की अनुमोदित सूची तैयार कर ली जाएगी। चयन सूची संबंधित राजकीय आईटीआई के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित की जाएगी, जिससे अभ्यर्थी अपने चयन की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। विभाग ने संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को निर्देश दिए हैं कि प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखी जाए और सभी निर्धारित औपचारिकताएं समय से पूरी हों। मेरिट और उपलब्ध रिक्त सीटों के आधार पर चयन की प्रक्रिया पूरी होने से अभ्यर्थियों को प्रवेश संबंधी जानकारी निर्धारित समय पर उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
चयनित अभ्यर्थियों को संस्थान में प्रवेश देने से पहले उनके मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। संस्थानों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया गया है कि शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाणपत्रों, जाति प्रमाणपत्र और अन्य जरूरी अभिलेखों की गहनता से जांच की जाए। सभी आवश्यक दस्तावेज सही पाए जाने के बाद ही प्रवेश की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दस्तावेजों के सत्यापन को प्रवेश प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। इससे पात्रता की पुष्टि करने और निर्धारित नियमों के अनुसार प्रवेश सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। अभ्यर्थियों को सलाह है कि चयन होने की स्थिति में वे अपने मूल प्रमाणपत्रों और आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें, ताकि सत्यापन के दौरान किसी तरह की अनावश्यक परेशानी न हो।
प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद संस्थानों को चयनित और प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों का विवरण एससीवीटी पोर्टल पर अपलोड करना होगा। विभागीय निर्देशों के अनुसार, सभी प्रवेशित अभ्यर्थियों का डाटा 17 अक्टूबर 2026 की रात 12 बजे तक अनिवार्य रूप से अपलोड और सत्यापित किया जाना है। इसके लिए संबंधित संस्थानों को निर्धारित समय सीमा का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल पर डाटा अपलोड और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने से प्रवेश संबंधी रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने में मदद मिलेगी। साथ ही, विभागीय स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी और अभ्यर्थियों के विवरण का सत्यापन भी निर्धारित व्यवस्था के तहत किया जा सकेगा।
योगी सरकार की प्राथमिकताओं में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर रोजगार और स्वरोजगार के योग्य बनाना शामिल है। राजकीय आईटीआई में विभिन्न तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रेडों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कौशल आधारित प्रशिक्षण उन्हें उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप अपनी दक्षता विकसित करने और रोजगार के अवसर तलाशने में सहायता कर सकता है।
रिक्त सीटों पर प्रवेश का पांचवां चरण उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, जो किसी कारण से पहले प्रवेश नहीं पा सके थे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रैंक कार्ड जमा करने, मेरिट आधारित चयन, दस्तावेजों के सत्यापन और पोर्टल पर विवरण अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे एससीवीटी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी देखें और 13 से 15 अक्टूबर के बीच हस्ताक्षरित रैंक कार्ड संबंधित राजकीय आईटीआई में जमा करना सुनिश्चित करें।
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