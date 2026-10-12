सीएम योगी को AIMIM चीफ की चुनौती पर भड़कीं प्रियंका मौर्य, बोलीं- ओवैसी की राजनीति अब खत्म होने की कगार पर

UP Women Commission Target AIMIM Chief Asaduddin Owaisi: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि योगी संभल से चुनाव लड़ें और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गोरखपुर से। ओवैसी का आरोप है कि दोनों नेता ‘नूरा कुश्ती’ खेल रहे हैं और असली मुद्दों से ध्यान हटा रहे हैं।

इस बयान पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य ने तीखा जवाब दिया है। आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'यह अच्छी बात है कि ओवैसी ने यह बयान दिया। वह अपनी राजनीति संभाल रहे हैं क्योंकि कोई उन पर ध्यान नहीं दे रहा। इसलिए वह तरह-तरह के बेतुके बयान दे रहे हैं।'