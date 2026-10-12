लखनऊ कारोबारी मौत केस में बड़ा खुलासा, मॉडल श्रद्धा दुबे के फ्लैट से नशीली वस्तुएं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद

पुलिस की जांच में सामने आया है कि शिवा की मौत के बाद श्रद्धा अयोध्या रोड के रास्ते गई थी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और टोल प्लाजा के रिकॉर्ड के आधार पर उसके रास्ते का पता लगा रही है। उसे मदद पहुंचाने के संदेह में कुछ बिल्डरों और अन्य लोगों की भूमिका भी जांची जा रही है। पुलिस की टीमें दिल्ली से नेपाल तक उसकी तलाश में जुटी हैं। श्रद्धा पहले शादी कर चुकी है और उसका तलाक हो चुका है। उसका बेटा रायबरेली में परिवार के साथ रहता है। वह पहले एक राजनीतिक दल से भी जुड़ी थी और उसके लिए प्रचार कर चुकी है। उसने सोशल मीडिया पर पार्टी के मुखिया के साथ तस्वीरें भी साझा की थीं।