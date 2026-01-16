Suicide: चौक में सर्राफ व्यापारी की आत्महत्या, सोने-चांदी के बढ़ते भाव बने मानसिक तनाव की वजह

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को मनोज अग्रवाल रोज़ की तरह अपनी दुकान पर पहुंचे थे। मकर संक्रांति के अवसर पर चौक क्षेत्र में आयोजित भंडारे में भी उन्होंने भाग लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दिनभर उनका व्यवहार सामान्य था और उन्होंने किसी तरह की परेशानी जाहिर नहीं की। शाम को दुकान बंद करने के बाद वे घर लौट आए। रात के समय जब परिजन उन्हें देखने आंगन की ओर गए, तो वे ग्रिल के सहारे फंदे से लटके मिले। यह दृश्य देखते ही परिवार में कोहराम मच गया। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची।