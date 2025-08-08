8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

लखनऊ

Kakori Train Action: हम जियेंगे स्वदेशी के लिए, मरेंगे देश के लिए”-काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी पर सीएम योगी का आह्वान

Live for Swadeshi, Die for Nation : लखनऊ में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह के समापन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम जियेंगे स्वदेशी के लिए, मरेंगे देश के लिए, और हर घर पर तिरंगा लहराकर आज़ादी के अमृत महोत्सव को सार्थक बनाएंगे।

लखनऊ

Ritesh Singh

Aug 08, 2025

Kakori Train Action फोटो सोर्स : Patrika
Kakori Train Action फोटो सोर्स : Patrika

Kakori Centenary Celebration: काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले अमर क्रांतिकारियों को नमन करते हुए राष्ट्रभक्ति का गूंजता हुआ संदेश दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, "हम जियेंगे स्वदेशी के लिए और मरेंगे अपने देश के लिए", तभी भारत की आत्मनिर्भरता और सम्मान सुरक्षित रहेगा।

काकोरी के बलिदानियों को श्रद्धांजलि

कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्यमंत्री योगी ने काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी और अन्य क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पीपल का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। सीएम ने शहीद सैनिकों के परिजनों को मंच पर सम्मानित किया और कहा कि वीरों का बलिदान हमें हमेशा प्रेरणा देता है।

क्रांतिकारियों की अमर गाथा

मुख्यमंत्री ने 9 अगस्त 1925 की घटना को याद करते हुए कहा कि काकोरी के वीरों ने ब्रिटिश खजाने से महज ₹4600 लेकर उसे स्वतंत्रता संग्राम में लगाया, जबकि अंग्रेज सरकार ने उन्हें पकड़ने में 10 लाख रुपये से अधिक खर्च कर दिए। उन्होंने बताया कि इन वीरों को बिना निष्पक्ष सुनवाई के फांसी दी गई और चंद्रशेखर आजाद ने गिरफ्तारी के बजाय वीरगति को चुना।

स्वदेशी को जीवन मंत्र बनाने का आह्वान

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत की आर्थिक शक्ति, राष्ट्र की मजबूती का आधार है। जब हम विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं तो वह धन विदेश जाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है। उन्होंने रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दशहरा, दीपावली, छठ जैसे सभी पर्वों पर स्वदेशी वस्तुएं खरीदने और उपहार में देने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे देश के कारीगर और हस्तशिल्पी सशक्त होंगे और धन भारत में ही विकास कार्यों में लगेगा।

हर घर तिरंगा – हर मन में राष्ट्रभक्ति

सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को दोहराते हुए कहा कि 13 से 15 अगस्त तक “हर घर तिरंगा” अभियान में सभी को जुड़ना चाहिए। हर गांव, नगर और वार्ड में तिरंगा यात्रा निकालनी चाहिए ताकि एकता और अखंडता का संदेश घर-घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब हर घर के ऊपर तिरंगा लहराएगा, तब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव अपने उद्देश्य में सफल होगा।

त्योहारों में स्वदेशी का संकल्प

मुख्यमंत्री ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर हर उत्तर प्रदेश वासी से गांधी आश्रम जाकर खादी खरीदने का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी केवल आर्थिक नीति नहीं बल्कि देशभक्ति का प्रतीक है। यह महात्मा गांधी, बिस्मिल और अशफाक उल्ला जैसे महानायकों का सपना था, जिसे हमें पूरा करना है।

शहीद स्मारकों का पुनरुद्धार और सम्मान

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों का जीर्णोद्धार कर रही है। मैनपुरी एक्शन, चौरी चौरा कांड और काकोरी ट्रेन एक्शन जैसे आंदोलनों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने लखनऊ के मलिहाबाद के आम को "काकोरी ब्रांड" बनाकर वैश्विक स्तर पर भेजने की योजना की घोषणा की, ताकि यह क्षेत्रीय विकास और क्रांतिकारियों की स्मृति दोनों को मजबूत करे।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और पुस्तक विमोचन

समारोह में संस्कृति विभाग द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें उस दौर के साहसिक संघर्ष और बलिदान की जीवंत झलक देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक घटना पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन भी किया, जिसे भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया।

बालिकाओं के साथ रक्षाबंधन

कार्यक्रम में एक भावनात्मक पल तब आया जब मुख्यमंत्री ने छोटी बालिकाओं के हाथों राखी बंधवाई और उन्हें मिठाई और चॉकलेट उपहार में दी। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा और सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उनकी शिक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम किया जा रहा है।

आजादी की कीमत और भविष्य की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री योगी ने अपने भाषण के अंत में कहा कि आजादी का हर पल उन बलिदानों की देन है, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर हमें स्वतंत्र भारत दिया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके सपनों का सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत बनाएं।

