Kakori Train Action: हम जियेंगे स्वदेशी के लिए, मरेंगे देश के लिए”-काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी पर सीएम योगी का आह्वान

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों का जीर्णोद्धार कर रही है। मैनपुरी एक्शन, चौरी चौरा कांड और काकोरी ट्रेन एक्शन जैसे आंदोलनों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने लखनऊ के मलिहाबाद के आम को "काकोरी ब्रांड" बनाकर वैश्विक स्तर पर भेजने की योजना की घोषणा की, ताकि यह क्षेत्रीय विकास और क्रांतिकारियों की स्मृति दोनों को मजबूत करे।