‘….ठेकेदारों संग जिम्मेदार अफसर भी नपेंगे’, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का क्या है बयान?

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी निर्देश दिया कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं का 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से स्थलीय निरीक्षण किया जाए। डिप्टी CM द्वारा 7 जनवरी को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन शुरू हो गया है। इसी क्रम में विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय की विस्तृत स्थिति पेश की। बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के लिए कुल 709.88 करोड़ का बजट प्रावधान है। जिसमें 35 लाख पूंजीगत मद और 709.53 करोड़ राजस्व मद के अंतर्गत हैं।