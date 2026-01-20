20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘….ठेकेदारों संग जिम्मेदार अफसर भी नपेंगे’, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का क्या है बयान?

UP News: डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास से जुड़े कार्य प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 20, 2026

keshav prasad maurya said contractors and responsible officers will held accountable for delay in projects

केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। (Pic Source : keshav Prasad Maurya 'X')

UP News: उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने विकास परियोजनाओं में पारदर्शिता, समयबद्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर किसी परियोजना में देरी पाई जाती है तो केवल ठेकेदार ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

UP News:वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय की विस्तृत स्थिति पेश की

डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी निर्देश दिया कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं का 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से स्थलीय निरीक्षण किया जाए। डिप्टी CM द्वारा 7 जनवरी को ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन शुरू हो गया है। इसी क्रम में विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय की विस्तृत स्थिति पेश की। बैठक के दौरान अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के लिए कुल 709.88 करोड़ का बजट प्रावधान है। जिसमें 35 लाख पूंजीगत मद और 709.53 करोड़ राजस्व मद के अंतर्गत हैं।

राजस्व मद में विभागीय मांग के सापेक्ष शासन द्वारा 431.03 करोड़ की स्वीकृति दी गई है, जो कुल बजट का 60.74% है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष विभागाध्यक्ष द्वारा 301.13 करोड़ का आवंटन किया गया। जिसमें से 7 जनवरी तक 215.19 करोड़ रुपए (लगभग 49.92 प्रतिशत) का व्यय किया जा चुका है।

Uttar Pradesh News: ' बचत धनराशि का इस्तेमाल जनहितकारी कार्यों में किया जाएगा'

डिप्टी CM मौर्य ने व्यय की गति तेज करने और स्वीकृत धनराशि का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डिप्टी CM ने कहा कि बचत धनराशि का इस्तेमाल जनहितकारी कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास से जुड़े कार्य प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। साथ ही इनमें किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

Lucknow News: विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश

समीक्षा के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए। इसके तहत मानक के अनुरूप कार्य ना करने या अनावश्यक देरी करने वाले ठेकेदारों को चिह्नित कर ब्लैकलिस्ट किया जाए। अगले 15 दिनों के भीतर सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट शासन को भेजी जाए। सभी परियोजनाएं वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले हर हाल में पूर्ण की जाएं। परियोजना में देरी की स्थिति में ठेकेदारों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

ये भी पढ़ें

22,23,24, 25, 26 जनवरी को इन जिलों में जमकर होगी बारिश! जानें मौसम का ताजा अपडेट
नोएडा
heavy rain expected in these districts on january 22 23 24 25 26 know latest weather update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

20 Jan 2026 04:23 pm

Published on:

20 Jan 2026 04:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘….ठेकेदारों संग जिम्मेदार अफसर भी नपेंगे’, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का क्या है बयान?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Pravin Togadia Social Video: स्कूल में प्रवीण तोगड़िया का शपथ कार्यक्रम बना विवाद का कारण,जानिए वजह

छात्रों को आत्मरक्षा के नाम पर शारीरिक हिंसा के लिए प्रेरित करने के आरोप, शिक्षा जगत में चिंता    (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group) 
यूपी न्यूज

‘सही से 4 सवाल पूछ लो तो केस दर्ज हो जाता है’, भोजपुरी सिंगर नेहा राठौर बोलीं-अब लडूंगी

bhojpuri folk singer neha singh rathore reacts to legal action against her know what she said
लखनऊ

राहत की खबर! बैलेंस खत्म होने के 3 दिन तक नहीं कटेगी प्रीपेड मीटर उपभक्ताओं की बिजली

prepaid meter users will not have their electricity cut for three days after balance is exhausted lucknow
लखनऊ

मेरा निकाह करा दो…150 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा युवक, पुलिसवाले समझाने में जुटे

लखनऊ

UP Police Bharti 2026: यूपी पुलिस SI और ASI भर्ती फॉर्म में सुधार करने का लास्ट चांस, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

UP Police Bharti 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.