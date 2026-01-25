KGMU में लिवर प्रेशर माप की शुरुआत, गंभीर मरीजों के इलाज में आएगा बड़ा बदलाव

इस नई तकनीक का सफल प्रयोग लखनऊ निवासी 40 वर्षीय एक मरीज पर किया गया, जो लिवर की गंभीर बीमारी से पीड़ित था। मरीज को पीलिया, पेट में पानी भरना (एसाइटिस) और खून की उल्टियों जैसे गंभीर लक्षण थे। जांच में यह भी सामने आया कि मरीज लंबे समय से अत्यधिक शराब का सेवन कर रहा था, जिसके कारण उसका लिवर बुरी तरह प्रभावित हो चुका था। मरीज को केजीएमयू के जनरल मेडिसिन विभाग में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी।