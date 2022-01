आपकी आईडी पर मिल रहे सिम का कोई और कर रहा इस्तेमाल, जाना पड़ सकता है जेल!

आपके नाम के सिम कार्ड का इस्तेमाल अगर किसी गलत हाथों में चला जाए तो ऐसे मामलों में आप कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं। यहां तक कि जेल भी जाना पड़ सकता है। फ्रॉड आपके नाम पर कई गलत काम कर सकते हैं, लेकिन इसका आरोप सिम कार्ड धारक पर आने से समस्या हो सकती है।

लखनऊ. आपके नाम के सिम कार्ड का इस्तेमाल अगर किसी गलत हाथों में चला जाए तो ऐसे मामलों में आप कानूनी पचड़ों में फंस सकते हैं। यहां तक कि जेल भी जाना पड़ सकता है। फ्रॉड आपके नाम पर कई गलत काम कर सकते हैं, लेकिन इसका आरोप सिम कार्ड धारक पर आने से समस्या हो सकती है। कई बार आपको पता भी नहीं चल पाता और आपकी आईडी पर कई सिम चल रहे होते हैं। आपराधिक मानसिकता के लोग आपके सिम का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद कानूनी पचड़े में सिम धारक फंस जाता है।

Know About How Many SIM Cards are Active on your ID