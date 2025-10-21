LDA Drone Survey: ड्रोन की नज़र में पकड़ी गई सच्चाई: LDA इंजीनियरों की सांठगांठ से छिपे अवैध निर्माणों का हुआ पर्दाफाश

सर्वे के बाद जिन अवैध निर्माणों की पुष्टि हुई है, उनमें से 470 इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है। वहीं, जिन निर्माणों पर कानूनी प्रक्रिया जारी है, उनमें से 830 को सील कर दिया गया है। इन कार्रवाइयों के दौरान LDA की टीम को कई बार स्थानीय विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी की गई। LDA अधिकारियों ने कहा कि जो लोग अवैध कॉलोनियां बसाकर जनता से पैसे ऐंठ रहे हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई की जा रही है।