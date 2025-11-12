LDA की बड़ी कार्रवाई, 50 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, काकोरी से माल तक चला बुलडोजर अभियान

काकोरी में 50 बीघा अवैध कॉलोनी ध्वस्त, 6 व्यावसायिक निर्माण सील (फोटो सोर्स : News Whatsapp Group )
LDA Action: राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माण और गैरकानूनी प्लॉटिंग के खिलाफ लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार सख्त रुख अपना रहा है। मंगलवार को एलडीए के प्रवर्तन जोन-3 और जोन-7 की संयुक्त टीम ने काकोरी, ठाकुरगंज, दुबग्गा और माल क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के साथ कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी सील कर दिया। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान उन विकासकर्ताओं पर कड़ी लगाम के उद्देश्य से चलाया गया जो बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से कॉलोनियों का विस्तार कर रहे थे और खुलेआम भू-माफियागिरी कर रहे थे।
सबसे बड़ी कार्रवाई काकोरी क्षेत्र में की गई। प्रवर्तन टीमों ने लगभग 50 बीघा क्षेत्र में फैली 12 अवैध प्लाटिंग साइटों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इन प्लॉटिंग में सड़क, नाली, बाउंड्री वॉल, गेट, साइट ऑफिस और बुनियादी संरचनाएं तेजी से विकसित की जा रही थीं। एलडीए अधिकारियों ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों और खरीदारों को समझाया कि यह पूरा विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना किया गया था और यह नगर नियोजन अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।
अधिकारियों के अनुसार निजी डेवलपर्स बिना जमीन के लैंड यूज परिवर्तन कराए, बिना लेआउट पास कराए और बिना किसी विधिक अनुमति के अवैध कॉलोनियां काट रहे थे। टीमों ने मौके से कई तरह की मशीनरी, निर्माण सामग्री और डेवलपर द्वारा लगाए गए अस्थायी बोर्ड भी हटवाए।
एलडीए की कार्रवाई केवल काकोरी तक सीमित नहीं रही। ठाकुरगंज, दुबग्गा और माल क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे 6 व्यावसायिक परिसरों को सील किया गया। इनमें दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कुछ बहुमंजिला संरचनाओं के निर्माण शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद मालिकों द्वारा न तो निर्माण रोका गया और न ही किसी तरह की विधिक प्रक्रिया पूरी की गई। ऐसे में इन्हें प्राधिकरण ने सील कर दिया। एक अधिकारी के मुताबिक, इन सभी निर्माणों को “गंभीर उल्लंघन” की श्रेणी में रखा गया था क्योंकि यह न केवल बिना नक्शा पास थे बल्कि कई संरचनाएं सुरक्षा मानकों के भी खिलाफ थीं।
सुबह से ही प्रवर्तन जोन-3 व जोन-7 की टीमें नगर निगम पुलिस बल और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इनमें से कई स्थानों पर पहुंचीं। काकोरी में अवैध कॉलोनी विकसित कर रहे लोगों को पहले समझाया गया, इसके बाद बुलडोजर की मदद से सड़क, नाली, बाउंड्री वॉल और साइट ऑफिस को गिराया गया। रिहायशी व व्यावसायिक अवैध निर्माणों पर लगातार बढ़ते दबाव के बीच एलडीए की टीमों ने यह सुनिश्चित किया कि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। कुछ स्थानों पर स्थानीय लोग कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश में जुटे लेकिन पुलिस बल ने स्थिति को सामान्य बनाए रखा।
एलडीए अधिकारियों ने इलाके में मौजूद संभावित प्लॉट खरीदने वालों को यह चेतावनी भी दी कि बिना एलडीए की अनुमति और बिना वैध नक्शा पास कराए किसी भी जमीन पर प्लॉट खरीदने से बचें। अधिकारियों ने बताया कि कई निजी डेवलपर जनता को यह कहकर भ्रमित कर रहे हैं कि जमीन ग्राम पंचायत या निजी दस्तावेजों के आधार पर वैध है जबकि इसका उपयोग नगर नियोजन नियमों के अनुसार पूरी तरह अवैध है। एलडीए ने यह भी स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी खरीदार को नुकसान न हो, इसके लिए प्राधिकरण नियमित रूप से ऐसे स्थानों की निगरानी करेगा और अवैध कॉलोनियों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
