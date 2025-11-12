LDA की बड़ी कार्रवाई, 50 बीघा अवैध प्लाटिंग ध्वस्त, काकोरी से माल तक चला बुलडोजर अभियान

एलडीए की कार्रवाई केवल काकोरी तक सीमित नहीं रही। ठाकुरगंज, दुबग्गा और माल क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे 6 व्यावसायिक परिसरों को सील किया गया। इनमें दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कुछ बहुमंजिला संरचनाओं के निर्माण शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद मालिकों द्वारा न तो निर्माण रोका गया और न ही किसी तरह की विधिक प्रक्रिया पूरी की गई। ऐसे में इन्हें प्राधिकरण ने सील कर दिया। एक अधिकारी के मुताबिक, इन सभी निर्माणों को “गंभीर उल्लंघन” की श्रेणी में रखा गया था क्योंकि यह न केवल बिना नक्शा पास थे बल्कि कई संरचनाएं सुरक्षा मानकों के भी खिलाफ थीं।