LDA Action: अवैध निर्माण हटाने पहुंची LDA  टीम पर हमला, बक्कास गांव में पथराव से मची अफरा-तफरी

लखनऊ में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान बवाल: एलडीए टीम पर पथराव, कई घायल, पुलिस जांच शुरू (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
LDA Team Attacked in Lucknow: राजधानी लखनऊ के बक्कास गांव में उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब अवैध निर्माण हटाने पहुंची लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अचानक शुरू हुई पत्थरबाजी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जिसमें कई ग्रामीणों और LDA कर्मचारियों के घायल होने की खबर है।
जानकारी के अनुसार, LDA की टीम जोन-1 के अंतर्गत आने वाले बक्कास गांव में अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहुंची थी। यह कार्रवाई पूर्व निर्धारित योजना के तहत की जा रही थी, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम मौके पर मौजूद थी।
जैसे ही एलडीए टीम ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की, स्थानीय ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह विरोध मौखिक था, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति तनावपूर्ण होती गई और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ ग्रामीणों ने अचानक LDA टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले से मौके पर मौजूद कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। कई कर्मचारियों ने खुद को बचाने के लिए इधर-उधर शरण ली।
इस पथराव में LDA के कुछ कर्मचारी और कुछ ग्रामीण भी घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस बल की मौजूदगी के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य हुए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।
इस मामले में LDA के जोनल अधिकारी की ओर से संबंधित ग्रामीणों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। तहरीर में सरकारी कार्य में बाधा डालने, हमला करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगाए गए हैं।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
LDA ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह के दबाव या विरोध के बावजूद नियमों का पालन कराया जाएगा।
स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें बिना पर्याप्त सूचना दिए कार्रवाई की गई, जिससे उनमें नाराजगी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई नियमानुसार और पूर्व सूचना के आधार पर की गई थी।
इस घटना के बाद शहर में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सरकारी टीम पर इस तरह का हमला प्रशासन के लिए चिंता का विषय है और इससे भविष्य की कार्रवाइयों पर भी असर पड़ सकता है।
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