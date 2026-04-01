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LDA Action: अवैध निर्माण हटाने पहुंची LDA  टीम पर हमला, बक्कास गांव में पथराव से मची अफरा-तफरी

LDA Team Attack: लखनऊ के बक्कास गांव में अवैध निर्माण हटाने पहुंची LDA टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर पथराव किया, जिसमें कर्मचारी और ग्रामीण घायल हुए, मामले में पुलिस को तहरीर दी गई।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Apr 16, 2026

लखनऊ में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान बवाल: एलडीए टीम पर पथराव, कई घायल, पुलिस जांच शुरू  (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group) 

लखनऊ में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान बवाल: एलडीए टीम पर पथराव, कई घायल, पुलिस जांच शुरू  (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group) 

LDA Team Attacked in Lucknow: राजधानी लखनऊ के बक्कास गांव में उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब अवैध निर्माण हटाने पहुंची लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अचानक शुरू हुई पत्थरबाजी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जिसमें कई ग्रामीणों और LDA कर्मचारियों के घायल होने की खबर है।

अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही थी कार्रवाई

जानकारी के अनुसार,  LDA   की टीम जोन-1 के अंतर्गत आने वाले बक्कास गांव में अवैध निर्माण को हटाने के लिए पहुंची थी। यह कार्रवाई पूर्व निर्धारित योजना के तहत की जा रही थी, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम मौके पर मौजूद थी।

कार्रवाई के दौरान बढ़ा विरोध

जैसे ही एलडीए टीम ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की, स्थानीय ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह विरोध मौखिक था, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति तनावपूर्ण होती गई और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया।

पथराव से मचा हड़कंप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ ग्रामीणों ने अचानक LDA   टीम पर पथराव शुरू कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले से मौके पर मौजूद कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। कई कर्मचारियों ने खुद को बचाने के लिए इधर-उधर शरण ली।

कई लोग हुए घायल

इस पथराव में  LDA   के कुछ कर्मचारी और कुछ ग्रामीण भी घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया।

पुलिस ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस बल की मौजूदगी के बाद हालात धीरे-धीरे सामान्य हुए। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है।

जोनल अधिकारी ने दी तहरीर

इस मामले में  LDA  के जोनल अधिकारी की ओर से संबंधित ग्रामीणों के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। तहरीर में सरकारी कार्य में बाधा डालने, हमला करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगाए गए हैं।

कानूनी कार्रवाई की तैयारी

पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

अवैध निर्माण पर सख्ती जारी

LDA  ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह के दबाव या विरोध के बावजूद नियमों का पालन कराया जाएगा।

ग्रामीणों की नाराजगी

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें बिना पर्याप्त सूचना दिए कार्रवाई की गई, जिससे उनमें नाराजगी है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई नियमानुसार और पूर्व सूचना के आधार पर की गई थी।

कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद शहर में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सरकारी टीम पर इस तरह का हमला प्रशासन के लिए चिंता का विषय है और इससे भविष्य की कार्रवाइयों पर भी असर पड़ सकता है।

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Published on:

16 Apr 2026 10:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / LDA Action: अवैध निर्माण हटाने पहुंची LDA  टीम पर हमला, बक्कास गांव में पथराव से मची अफरा-तफरी

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