LDA Action: अवैध निर्माण हटाने पहुंची LDA  टीम पर हमला, बक्कास गांव में पथराव से मची अफरा-तफरी

LDA Team Attacked in Lucknow: राजधानी लखनऊ के बक्कास गांव में उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई जब अवैध निर्माण हटाने पहुंची लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अचानक शुरू हुई पत्थरबाजी से मौके पर अफरा-तफरी मच गई, जिसमें कई ग्रामीणों और LDA कर्मचारियों के घायल होने की खबर है।