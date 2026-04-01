UP में शिक्षा का डिजिटल बदलाव: ‘निपुण शिक्षक सारथी’ से 5 जिलों में बदलेगी पढ़ाई की तस्वीर

इस कार्यक्रम में विशेष रूप से कक्षा 2 के छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस स्तर पर भाषा और गणित की बुनियादी समझ विकसित करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। यदि शुरुआती कक्षाओं में ही मजबूत आधार तैयार हो जाता है, तो आगे की पढ़ाई में छात्रों को कम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कक्षा 2 के शिक्षकों को अतिरिक्त प्रशिक्षण और सहयोग दिया जा रहा है, ताकि वे बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें।