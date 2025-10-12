LDA की बड़ी पहल: अब तेजी से पास होंगे मकानों के नक्शे, SDM सदर कार्यालय में तैनात होगा तकनीकी स्टाफ

Lucknow Development (फोटो सोर्स : LDA X)
LDA Nakshe Pass: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को तेज करने और नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत SDM सदर कार्यालय में कर्मचारियों की तैनाती, तकनीकी स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र की ऑनलाइन अपलोडिंग की योजना बनाई गई है। यह पहल उन लोगों के लिए राहत दायक साबित होगी जो वर्षों से LDA में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में देरी का सामना कर रहे थे।
लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हाल ही में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नई रणनीति अपनाई है। इसके तहत LDA अपने तकनीकी स्टाफ को SDM सदर कार्यालय में तैनात करेगा।
मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
LDA के एक अधिकारी ने बताया कि हम चाहते हैं कि नक्शा पास कराने वालों को अब किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तकनीकी स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।
इस पहल से LDA का मकसद है कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो, जिससे भ्रष्टाचार और कागजी प्रक्रियाओं में देरी जैसी समस्याएं समाप्त हो सकें।
नक्शा पास कराने वाले नागरिकों ने इस कदम का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि अब उन्हें बार-बार कार्यालयों में दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तकनीकी स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटरों की तैनाती से प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक होगी। ऑनलाइन अपलोडिंग की सुविधा से कागजी प्रक्रिया में होने वाली बाधाओं को समाप्त किया जा सकेगा। एक नागरिक ने कहा कि यह पहल हमारे लिए बहुत राहत देने वाली है। पिछले साल हमें नक्शा पास कराने में कई महीने लग गए थे। अब प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी।
LDA ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल और स्मार्ट सिटी पहल को अपनाया है। नक्शा पास करने की प्रक्रिया को तेज करने का यह कदम उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आवेदन जमा करना अब सुलभ और सुरक्षित होगा। तकनीकी कर्मचारियों की मदद से ऑनलाइन आवेदन की जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया तेज होगी। भविष्य में LDA अन्य सेवाओं को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है।
LDA अधिकारियों का कहना है कि यह कदम नक्शा पास कराने वालों के लिए ऐतिहासिक सुधार है और भविष्य में अन्य विभागों में भी समान डिजिटल उपाय लागू किए जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग