लखनऊ

LDA की बड़ी पहल: अब तेजी से पास होंगे मकानों के नक्शे, SDM सदर कार्यालय में तैनात होगा तकनीकी स्टाफ

LDA to Speed Up Map Approval Process in Lucknow: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए नई पहल शुरू की है। अब SDM सदर कार्यालय में तकनीकी कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर तैनात होंगे। साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र की ऑनलाइन अपलोडिंग से आवेदकों को बड़ी राहत मिलेगी और नक्शा पास कराने में समय की बचत होगी।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Oct 12, 2025

Lucknow Development (फोटो सोर्स : LDA X)

Lucknow Development (फोटो सोर्स : LDA X)

LDA Nakshe Pass: लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को तेज करने और नागरिकों को सुविधा प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत SDM सदर कार्यालय में कर्मचारियों की तैनाती, तकनीकी स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र की ऑनलाइन अपलोडिंग की योजना बनाई गई है। यह पहल उन लोगों के लिए राहत दायक साबित होगी जो वर्षों से LDA में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में देरी का सामना कर रहे थे।

नक्शा पास प्रक्रिया में सुधार

लखनऊ विकास प्राधिकरण ने हाल ही में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नई रणनीति अपनाई है। इसके तहत LDA अपने तकनीकी स्टाफ को SDM सदर कार्यालय में तैनात करेगा।

मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

  • तकनीकी कर्मचारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की जाएगी।
  • नक्शा पास कराने वाले आवेदनकर्ताओं के दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा मिलेगी।
  • पुराने समय की तुलना में प्रक्रिया अधिक सुलभ और पारदर्शी होगी।
  • LDA के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह कदम उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण राहत साबित होगा जो नक्शा पास कराने के लिए बार-बार LDA कार्यालय में लंबी कतारों में खड़े रहते थे।

तकनीकी स्टाफ की भूमिका

  • नई प्रक्रिया में तकनीकी कर्मचारियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों की तैनाती से नक्शा पास करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।
  • आवेदन के ऑनलाइन फॉर्म और दस्तावेजों की जांच में तेजी आएगी।
  • नक्शा पास कराने की पूरी प्रक्रिया स्मार्ट और डिजिटल हो जाएगी।
  • तकनीकी स्टाफ SDM सदर कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे ताकि सहज मार्गदर्शन और समस्या समाधान हो सके।

LDA के एक अधिकारी ने बताया कि हम चाहते हैं कि नक्शा पास कराने वालों को अब किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तकनीकी स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति से प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र की ऑनलाइन अपलोडिंग

  • अब नक्शा पास कराने वालों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के लिए बार-बार विभागों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
  • प्रमाण पत्र को ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा दी जाएगी।
  • इससे समय की बचत होगी और आवेदकों को प्रक्रिया में आसानी होगी।
  • सभी विभागों से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में होने वाली देरी समाप्त होगी।

इस पहल से LDA का मकसद है कि नक्शा पास करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो, जिससे भ्रष्टाचार और कागजी प्रक्रियाओं में देरी जैसी समस्याएं समाप्त हो सकें।

 LDA की नई योजना का महत्व

  • नक्शा पास करने की प्रक्रिया में यह सुधार नागरिकों के लिए कई मायनों में लाभकारी साबित होगा।
  • समय की बचत: आवेदकों को बार-बार कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं होगी।
  • सरल और पारदर्शी प्रक्रिया: तकनीकी स्टाफ की तैनाती से प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और स्मार्ट होगी।
  • ऑनलाइन सुविधा: दस्तावेज़ और अनापत्ति प्रमाण पत्र की ऑनलाइन अपलोडिंग से समय और ऊर्जा की बचत होगी।
  • कम प्रतीक्षा समय: SDM सदर कार्यालय में कर्मचारियों की तैनाती से कतारों में लगने वाला समय कम होगा।
  • LDA अधिकारियों का कहना है कि यह पहल नक्शा पास कराने वालों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।

नागरिकों की प्रतिक्रिया

नक्शा पास कराने वाले नागरिकों ने इस कदम का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि अब उन्हें बार-बार कार्यालयों में दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तकनीकी स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटरों की तैनाती से प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक होगी। ऑनलाइन अपलोडिंग की सुविधा से कागजी प्रक्रिया में होने वाली बाधाओं को समाप्त किया जा सकेगा। एक नागरिक ने कहा कि यह पहल हमारे लिए बहुत राहत देने वाली है। पिछले साल हमें नक्शा पास कराने में कई महीने लग गए थे। अब प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी।

LDA का डिजिटल पहल

LDA ने पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल और स्मार्ट सिटी पहल को अपनाया है। नक्शा पास करने की प्रक्रिया को तेज करने का यह कदम उसी दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आवेदन जमा करना अब सुलभ और सुरक्षित होगा। तकनीकी कर्मचारियों की मदद से ऑनलाइन आवेदन की जांच और अनुमोदन की प्रक्रिया तेज होगी। भविष्य में LDA अन्य सेवाओं को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है।

  • आवेदन: नागरिक LDA के पोर्टल पर आवेदन जमा करेंगे।
  • दस्तावेज़ अपलोडिंग: अनापत्ति प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड होंगे।
  • तकनीकी जाँच: SDM सदर कार्यालय में तैनात तकनीकी कर्मचारी आवेदन की जांच करेंगे।
  • अनुमोदन: नक्शा पास करने की प्रक्रिया तेजी से पूर्ण होगी।
  • सूचना: आवेदक को SMS/email द्वारा अनुमोदन और अपलोडिंग की स्थिति की जानकारी दी जाएगी।

लाभ और उम्मीदें

  • आवेदकों को प्रक्रिया में देरी और असुविधा से निजात मिलेगी।
  • LDA कार्यालय में भीड़ नियंत्रण और समय की बचत होगी।
  • तकनीकी तैनाती से सटीक और त्रुटिरहित जांच सुनिश्चित होगी।
  • डिजिटल माध्यम से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

LDA अधिकारियों का कहना है कि यह कदम नक्शा पास कराने वालों के लिए ऐतिहासिक सुधार है और भविष्य में अन्य विभागों में भी समान डिजिटल उपाय लागू किए जाएंगे।

