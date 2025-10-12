LDA की बड़ी पहल: अब तेजी से पास होंगे मकानों के नक्शे, SDM सदर कार्यालय में तैनात होगा तकनीकी स्टाफ

नक्शा पास कराने वाले नागरिकों ने इस कदम का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि अब उन्हें बार-बार कार्यालयों में दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तकनीकी स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटरों की तैनाती से प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक होगी। ऑनलाइन अपलोडिंग की सुविधा से कागजी प्रक्रिया में होने वाली बाधाओं को समाप्त किया जा सकेगा। एक नागरिक ने कहा कि यह पहल हमारे लिए बहुत राहत देने वाली है। पिछले साल हमें नक्शा पास कराने में कई महीने लग गए थे। अब प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी।