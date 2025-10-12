सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026: शुरू हुआ ऑनलाइन पंजीकरण, 30 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

Sainik School Entrance Exam 2026, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन (फोटो सोर्स : AI)
AISSEE 2026 Registration Begins: देशभर के सैनिक स्कूलों में दाखिला पाने के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी खबर है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE 2026) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल सक्रिय कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा जनवरी 2026 के मध्य में आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड, परीक्षा पैटर्न और आवश्यक दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें।
एनटीए द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 (रात 11:50 बजे तक) निर्धारित की गई है। वहीं, जिन उम्मीदवारों से आवेदन में कोई गलती हो जाती है, उन्हें 2 से 4 नवंबर 2025 तक सुधार (correction) का अवसर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया केवल AISSEE की आधिकारिक वेबसाइट https://aissee.ntaonline.in पर उपलब्ध है। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
AISSEE परीक्षा का आयोजन देशभर के सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए किया जाता है। यह परीक्षा हर साल राष्ट्रीय स्तर पर होती है और इसका मुख्य उद्देश्य उन छात्रों का चयन करना है, जो भविष्य में सशस्त्र बलों में करियर बनाने का सपना देखते हैं। सैनिक स्कूल न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि छात्रों को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की भावना से भी ओतप्रोत करते हैं।
सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा OMR आधारित पेन-पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।
|प्रक्रिया
|तिथि
|आवेदन प्रारंभ
|10 अक्टूबर 2025
|आवेदन की अंतिम तिथि
|30 अक्टूबर 2025
|फॉर्म सुधार की अवधि
|2 से 4 नवंबर 2025
|परीक्षा की संभावित तिथि
|जनवरी 2026 (दूसरा सप्ताह)
|परिणाम जारी होने की तिथि
|मार्च 2026
देश में इस समय 30 से अधिक सैनिक स्कूल कार्यरत हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने नए सैनिक स्कूल मॉडल (New Sainik Schools) भी शुरू किए हैं जो PPP (Public-Private Partnership) मॉडल पर आधारित हैं। इन स्कूलों में दाखिला पाने वाले छात्र भविष्य में NDA, INA और अन्य रक्षा सेवाओं के लिए तैयार किए जाते हैं।
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सैनिक स्कूलों में प्रवेश से बच्चों को अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के साथ-साथ उत्कृष्ट अकादमिक माहौल मिलता है। ये स्कूल न केवल अकादमिक रूप से मजबूत हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और चरित्र निर्माण के भी प्रतीक हैं।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग