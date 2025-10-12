Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026: शुरू हुआ ऑनलाइन पंजीकरण, 30 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

Sainik School Entrance Exam: अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनटीए द्वारा आयोजित यह परीक्षा जनवरी 2026 में होगी। अभ्यर्थी 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से देशभर के सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश मिलेगा। आवेदन में सुधार की सुविधा भी दी जाएगी।

लखनऊ

Ritesh Singh

Oct 12, 2025

Sainik School Entrance Exam 2026, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन (फोटो सोर्स : AI)

Sainik School Entrance Exam 2026, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन (फोटो सोर्स : AI)

AISSEE 2026 Registration Begins:   देशभर के सैनिक स्कूलों में दाखिला पाने के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी खबर है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE 2026) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल सक्रिय कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा जनवरी 2026 के मध्य में आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड, परीक्षा पैटर्न और आवश्यक दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें।

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर

एनटीए द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2025 (रात 11:50 बजे तक) निर्धारित की गई है। वहीं, जिन उम्मीदवारों से आवेदन में कोई गलती हो जाती है, उन्हें 2 से 4 नवंबर 2025 तक सुधार (correction) का अवसर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया केवल AISSEE की आधिकारिक वेबसाइट https://aissee.ntaonline.in पर उपलब्ध है। किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

परीक्षा का उद्देश्य

AISSEE परीक्षा का आयोजन देशभर के सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए किया जाता है। यह परीक्षा हर साल राष्ट्रीय स्तर पर होती है और इसका मुख्य उद्देश्य उन छात्रों का चयन करना है, जो भविष्य में सशस्त्र बलों में करियर बनाने का सपना देखते हैं। सैनिक स्कूल न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि छात्रों को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की भावना से भी ओतप्रोत करते हैं।

 परीक्षा का स्वरूप

सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा OMR आधारित पेन-पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे। परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।

  • कक्षा 6 परीक्षा पैटर्न:
  • विषयों में गणित, सामान्य ज्ञान, भाषा और बुद्धि परीक्षण शामिल होंगे।
  • कुल अंक: 300
  • परीक्षा अवधि: 150 मिनट
  • कक्षा 9 परीक्षा पैटर्न:
  • विषयों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और बुद्धि परीक्षण होंगे।
  • कुल अंक: 400
  • परीक्षा अवधि: 180 मिनट

योग्यता मानदंड

  • कक्षा 6 के लिए:
  • उम्मीदवार की जन्म तिथि 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2016 के बीच होनी चाहिए।
  • छात्र या छात्रा, दोनों पात्र हैं।
  • कक्षा 9 के लिए:
  • जन्म तिथि 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच होनी चाहिए।
  • केवल वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा 8 उत्तीर्ण की हो या वर्तमान में पढ़ रहे हों।

 मेरिट सूची और न्यूनतम योग्यता

  • परीक्षा के परिणाम मेरिट सूची के रूप में जारी किए जाएंगे।
  • अभ्यर्थियों को मेरिट में आने के लिए प्रत्येक विषय में कम से कम 25% अंक और कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।
  • एससी/एसटी अभ्यर्थियों के लिए यह मानदंड शिथिल रखा गया है, ताकि उन्हें अवसर मिल सके।

 कैसे करें आवेदन

  • आधिकारिक वेबसाइट aissee.ntaonline.in
  • पर जाएं।
  • “New Registration” पर क्लिक करें और आवश्यक विवरण भरें।
  • आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और परीक्षा केंद्र से जुड़ी जानकारी दर्ज करें।
  • आवश्यक दस्तावेज (फोटो, हस्ताक्षर आदि) अपलोड करें।
  • निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
  • सबमिट करने से पहले फॉर्म की दोबारा जांच करें और प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

आवेदन शुल्क

  • सामान्य/ओबीसी उम्मीदवारों के लिए: ₹650
  • एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए: ₹500
  • भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई  किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

प्रक्रियातिथि
आवेदन प्रारंभ10 अक्टूबर 2025
आवेदन की अंतिम तिथि30 अक्टूबर 2025
फॉर्म सुधार की अवधि2 से 4 नवंबर 2025
परीक्षा की संभावित तिथिजनवरी 2026 (दूसरा सप्ताह)
परिणाम जारी होने की तिथिमार्च 2026

महत्वपूर्ण निर्देश

  • आवेदन फॉर्म में दर्ज जानकारी सटीक और प्रमाणित होनी चाहिए।
  • किसी भी गलत सूचना पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
  • परीक्षा केंद्र बदलने का अनुरोध बाद में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • अभ्यर्थी प्रवेश पत्र (Admit Card) दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में डाउनलोड कर सकेंगे।

सैनिक स्कूलों का महत्व

देश में इस समय 30 से अधिक सैनिक स्कूल कार्यरत हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने नए सैनिक स्कूल मॉडल (New Sainik Schools) भी शुरू किए हैं जो PPP (Public-Private Partnership) मॉडल पर आधारित हैं। इन स्कूलों में दाखिला पाने वाले छात्र भविष्य में NDA, INA और अन्य रक्षा सेवाओं के लिए तैयार किए जाते हैं।

शिक्षा विशेषज्ञों की राय

शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सैनिक स्कूलों में प्रवेश से बच्चों को अनुशासन और नेतृत्व क्षमता के साथ-साथ उत्कृष्ट अकादमिक माहौल मिलता है। ये स्कूल न केवल अकादमिक रूप से मजबूत हैं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और चरित्र निर्माण के भी प्रतीक हैं।

