सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026: शुरू हुआ ऑनलाइन पंजीकरण, 30 अक्टूबर तक कर सकेंगे आवेदन

AISSEE 2026 Registration Begins: देशभर के सैनिक स्कूलों में दाखिला पाने के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी खबर है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा (AISSEE 2026) के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल सक्रिय कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा जनवरी 2026 के मध्य में आयोजित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले पात्रता मानदंड, परीक्षा पैटर्न और आवश्यक दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लें।