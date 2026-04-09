Lucknow लोकभवन में बड़ा हादसा टला: लिफ्ट में फंसा व्यक्ति, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

पंचम तल तक जाने वाली लिफ्ट में आई तकनीकी खराबी, वीवीआईपी लिफ्ट सुरक्षित; कर्मचारी से फोन पर संपर्क (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Lucknow Lok Bhawan Lift Incident: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में गुरुवार दोपहर एक लिफ्ट अचानक फंस जाने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, पंचम तल तक जाने वाली दो लिफ्टों में से एक में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे वह बीच में ही रुक गई। घटना के समय लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति के फंसे होने की सूचना है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर के समय जब कर्मचारी और आगंतुक सामान्य रूप से लिफ्ट का उपयोग कर रहे थे, तभी एक लिफ्ट अचानक बीच में रुक गई। लिफ्ट के अचानक बंद हो जाने से वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई। लोगों ने तुरंत इस घटना की जानकारी संबंधित अधिकारियों और तकनीकी विभाग को दी।
सूत्रों के अनुसार, लिफ्ट के भीतर एक व्यक्ति मौजूद है, जो घटना के समय अंदर ही फंस गया। राहत की बात यह है कि उस व्यक्ति से मोबाइल फोन के जरिए संपर्क स्थापित कर लिया गया है। तकनीकी टीम लगातार उससे संपर्क बनाए हुए है और उसे धैर्य बनाए रखने की सलाह दी जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही लोकभवन का तकनीकी स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंच गया और लिफ्ट को ठीक करने का प्रयास शुरू कर दिया। विशेषज्ञों की टीम लिफ्ट को सुरक्षित तरीके से खोलने और अंदर फंसे व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए काम कर रही है।
बताया जा रहा है कि लोकभवन में मौजूद दूसरी लिफ्ट, जो वीवीआईपी उपयोग के लिए है, पूरी तरह सुरक्षित है और सामान्य रूप से कार्य कर रही है। इससे प्रशासनिक कार्यों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है।
इस घटना के बाद लोकभवन की लिफ्टों की सुरक्षा और रखरखाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिससे लिफ्ट की नियमित जांच और मेंटेनेंस की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
लिफ्ट फंसने की घटना के बाद लोकभवन में मौजूद कर्मचारियों और आगंतुकों के बीच कुछ समय के लिए दहशत का माहौल बन गया। कई लोग सीढ़ियों का सहारा लेते नजर आए।
तकनीकी टीम का कहना है कि जल्द ही लिफ्ट को ठीक कर लिया जाएगा और अंदर फंसे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। राहत एवं बचाव कार्य प्राथमिकता के आधार पर जारी है।
सूत्रों का मानना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लिफ्टों की नियमित जांच और समय-समय पर मेंटेनेंस जरूरी है। इससे भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सकता है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग