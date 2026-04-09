Lucknow लोकभवन में बड़ा हादसा टला: लिफ्ट में फंसा व्यक्ति, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Lucknow Lok Bhawan Lift Incident: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित लोकभवन में गुरुवार दोपहर एक लिफ्ट अचानक फंस जाने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, पंचम तल तक जाने वाली दो लिफ्टों में से एक में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे वह बीच में ही रुक गई। घटना के समय लिफ्ट के अंदर एक व्यक्ति के फंसे होने की सूचना है।