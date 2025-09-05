यूपी में शराब की खपत का टूटा रिकॉर्ड! 8 महीने में 22,000 करोड़ गटक गए शराब, आबकारी मंत्री ने बताई ये वजह

यूपी वालों ने इस बार शराब पीने में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जनवरी से अगस्त तक महज 8 महीने में पिछले साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस बार केवल शराब की बिक्री ही नहीं बढ़ी है। बल्कि सरकार को भारी भरकम मुनाफा भी हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारों का सीजन, बदलती जीवनशैली और मानसून के बाद बढ़ी मांग ने शराब की खपत को नया मुकाम दिलाया है। शहरों से लेकर कस्बों तक इसकी मांग तेज़ी से बढ़ रही है।