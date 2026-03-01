गर्भवती को ऑपरेशन टेबल पर लिटाकर सो गया स्टाफ, दर्द से चीखी तो दौड़कर पहुंचे परिजन

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) से एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां प्रसव के लिए आई एक गर्भवती महिला को ऑपरेशन थिएटर (OT) के भीतर टेबल पर लिटाकर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के सोने का गंभीर आरोप लगा है। जानकीपुरम के निवासी अमित अपनी पत्नी मीनाक्षी को 24 मार्च की रात करीब 12 बजे प्रसव पीड़ा होने पर आपातकालीन स्थिति में अस्पताल लेकर पहुंचे थे। पीड़ित पति का आरोप है कि जब वे अस्पताल पहुंचे, तब वहां मौजूद डॉक्टर और कर्मचारी सो रहे थे। काफी देर इंतजार करने के बाद कर्मचारियों ने गर्भवती महिला को ओटी के भीतर पहुंचाया, लेकिन वह फिर सो गए।