Lucknow Businessman Suicide: कर्ज के बोझ से टूटे कारोबारी ईशान गर्ग ने खुद को मारी गोली; बहन ने बताई त्रासदी के पीछे की असल वजह

रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद परिजनों ने नम आँखों के साथ अंतिम संस्कार किया। मौके पर रिश्तेदारों और पड़ोसियों की भीड़ मौजूद रही। सभी यही सवाल पूछते दिखाई दिए-क्या यह त्रासदी रोकी जा सकती थी। करीबी लोगों के अनुसार इशान कई दिनों से चुप-चुप रहते थे। काम-धंधे की बात करने से बचते थे। कई बार भोजन तक नहीं करते थे। परिवार ने समझा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर हालात उनकी सोच से ज्यादा गंभीर थे।