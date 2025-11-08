Lucknow Police Encounter: लखनऊ में मुठभेड़ में कुख्यात चेन स्नैचर शिवम गुप्ता गिरफ्तार, पुलिस की जवाबी फायरिंग में पैर में गोली लगी

चूंकि घटनाएं लगातार दो दिनों के भीतर एक ही पैटर्न पर हुई थीं, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए मौके का निरीक्षण किया। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर क्राइम ब्रांच, सर्विलांस टीम और गोमती नगर पुलिस की संयुक्त टीमें गठित की गईं। टीमों ने क्षेत्र के हर प्रमुख मार्ग के CCTV फुटेज खंगाले और मुखबिरों के जरिए भी सुराग जुटाने की कोशिश की। कई फुटेज में संदिग्ध बाइक और उसके रूट की जानकारी मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी निगरानी और बढ़ा दी। इसी बीच गुरुवार 7 नवंबर को पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली कि वही अज्ञात बाइक सवार, जो पहले घटनाओं में शामिल था, गोमती नगर इलाके में किसी नई वारदात की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और सर्विलांस टीम क्षेत्र के कई हिस्सों में चेकिंग करती हुई सक्रिय हो गई।