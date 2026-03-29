Petrol Diesel: पेट्रोल-डीजल हालात सामान्य: दो दिन की अफरा तफरी के बाद पंपों पर सन्नाटा

बीते दिनों पेट्रोल और डीजल की संभावित कमी की खबरों ने लोगों में घबराहट पैदा कर दी थी। जैसे ही यह सूचना फैली, शहर के विभिन्न इलाकों में लोग बड़ी संख्या में पेट्रोल पंपों की ओर दौड़ पड़े। कई जगहों पर लंबी कतारें लग गईं और लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि कई पंपों पर अस्थायी रूप से ईंधन खत्म होने जैसी स्थिति भी बन गई। हालांकि, प्रशासन और तेल कंपनियों ने लगातार आपूर्ति बनाए रखी, लेकिन मांग अचानक बढ़ने के कारण दबाव साफ दिखाई दिया।