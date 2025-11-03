Patrika LogoSwitch to English

Lucknow में हड़कंप: रेलवे कॉलोनी की पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस ने दिखाया संयम और उतारा सकुशल

Lucknow के बाजार खाला थाना क्षेत्र में रविवार सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब एक युवक रेलवे कॉलोनी की पानी की टंकी पर चढ़ गया। सूचना मिलते ही गुलज़ार नगर चौकी पुलिस ने मौके पर पहुँचकर समझदारी और धैर्य से युवक को सकुशल नीचे उतारा। युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 03, 2025

उड़ीसा का रहने वाला 18 वर्षीय युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत, आरपीएफ को सौंपा गया (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

उड़ीसा का रहने वाला 18 वर्षीय युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत, आरपीएफ को सौंपा गया (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

Lucknow Railway Colony: राजधानी लखनऊ के बाजार खाला थाना क्षेत्र में रविवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई जब रेलवे कॉलोनी स्थित एक पानी की टंकी पर एक युवक अचानक चढ़ गया। स्थानीय लोगों ने जब उसे टंकी की ऊँचाई पर देखा, तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। कुछ ही मिनटों में चौकी गुलज़ार नगर पुलिस टीम मौके पर पहुँची और समझदारी व धैर्य के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लगभग आधे घंटे की कोशिश के बाद युवक को सकुशल नीचे उतार लिया गया, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।

सुबह 8 बजे मचा हड़कंप, भीड़ जुटी टंकी के नीचे

घटना 2 नवंबर 2025 (रविवार) की सुबह लगभग 8 बजे की है। पुलिस के अनुसार, सूचना मिली कि गुलज़ार नगर चौकी क्षेत्र में स्थित रेलवे कॉलोनी की पानी की टंकी पर एक अज्ञात युवक चढ़ा हुआ है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुँचा। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक काफी देर से टंकी के ऊपर बैठा था और कभी नीचे झांकता, तो कभी चारों ओर देखता रहा। आसपास के निवासियों में भय और जिज्ञासा दोनों ही भाव थे, लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि युवक वहां क्यों और किस उद्देश्य से चढ़ा है। कुछ ने आशंका जताई कि कहीं वह आत्मघाती कदम न उठा ले, जिसके चलते मौके पर तनाव का माहौल बन गया।

पुलिस की तत्परता और संयम से टल गया हादसा

मौके पर पहुँची पुलिस टीम ने स्थिति का सावधानीपूर्वक आकलन किया। कुछ पुलिसकर्मी टंकी के नीचे सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े रहे, जबकि अन्य ने युवक को आवाज लगाकर शांत रहने और नीचे आने का आग्रह किया। करीब आधे घंटे की बातचीत, समझाने-बुझाने और मनोवैज्ञानिक रूप से शांत करने के प्रयासों के बाद पुलिस ने युवक को बिना किसी हानि के नीचे उतारने में सफलता पाई। चौकी प्रभारी गुलज़ार नगर ने बताया कि “हमारा प्राथमिक उद्देश्य युवक की जान बचाना और स्थिति को शांत रखना था। हमने किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। लगातार संवाद बनाए रखा और आखिरकार युवक स्वयं नीचे उतर आया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस समझदारी भरी कार्यवाही की सराहना की और तालियाँ बजाकर जवानों का धन्यवाद किया।

मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत

पूछताछ में युवक ने अपना नाम अभिराम (18 वर्ष) बताया। वह मूल रूप से उड़ीसा राज्य का निवासी है और वर्तमान में लखनऊ स्थित एक अनाथ आश्रम में रह रहा था। पुलिस पूछताछ के दौरान युवक अपने माता-पिता या अन्य परिजनों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सका। बाजार खाला थाना प्रभारी ने बताया कि युवक का व्यवहार असामान्य प्रतीत हुआ और प्रथम दृष्टया वह मानसिक रूप से अस्वस्थ या मंदबुद्धि प्रतीत होता है। फिलहाल उसके स्वास्थ्य की जांच कराई जा रही है और संबंधित आश्रम से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है।

आरपीएफ को सुपुर्द किया गया युवक

घटना के बाद पुलिस ने युवक को रेलवे क्षेत्र का मामला होने के कारण रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को सौंप दिया। आरपीएफ अधिकारियों ने बताया कि वे युवक की पृष्ठभूमि की जांच करेंगे और आवश्यक होने पर उसे चिकित्सकीय देखरेख में भेजा जाएगा। पुलिस ने इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की है। संबंधित पानी की टंकी के चौकीदार को कड़ी हिदायत दी गई है कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। उसे निर्देश दिया गया है कि टंकी की सीढ़ियों पर ताला लगाकर बंद रखा जाए और वहां नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।

पुलिस ने रखा नियंत्रण

घटना स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्र हो गए थे। कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने भीड़ को पीछे हटाते हुए स्थिति को नियंत्रण में रखा। कुछ लोगों ने बताया कि युवक बिना कुछ कहे अचानक टंकी पर चढ़ गया था। प्रत्यक्षदर्शी रामू यादव ने बताया, “हमने सोचा कोई मरने जा रहा है। पुलिस आई तो उसने बहुत समझदारी से उसे नीचे उतारा। अगर पुलिस देर करती तो कुछ भी हो सकता था।

पुलिस ने बढ़ाई चौकसी

घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया है कि सार्वजनिक परिसरों और सरकारी संपत्तियों की निगरानी कितनी प्रभावी है। पानी की टंकी जैसी ऊँची संरचनाएँ अक्सर खुले में रहती हैं और उन पर चढ़ना अपेक्षाकृत आसान होता है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद रेलवे कॉलोनी, जल संस्थान और नगर निगम की टंकियों पर सुरक्षा प्रबंधों को और सख्त करने के निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही चौकीदारों और सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रहने को कहा गया है।

मानवता की मिसाल बनी पुलिस टीम

गुलज़ार नगर पुलिस टीम के जवानों ने इस पूरे घटनाक्रम में संयम, समझदारी और मानवता का परिचय दिया। बिना किसी आक्रामकता या दबाव के उन्होंने युवक को शांत किया और उसे सकुशल बचाया। बाजार खाला थाना प्रभारी ने बताया, “ऐसी स्थितियों में हर पल कीमती होता है। अगर बातचीत सही ढंग से न हो, तो हादसा भी हो सकता था। हमारे जवानों ने शांति से काम लिया और युवक को सुरक्षित नीचे लाने में सफलता पाई। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की तत्परता और मानवीय दृष्टिकोण ही समाज में पुलिस की सकारात्मक छवि बनाते हैं।

राहत की सांस ली लोगों ने

करीब एक घंटे तक चले इस घटनाक्रम के बाद रेलवे कॉलोनी में स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई। युवक के सुरक्षित उतरते ही लोगों ने राहत की सांस ली। किसी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान की सूचना नहीं है। पुलिस ने कहा कि यदि युवक मानसिक रूप से कमजोर पाया जाता है, तो उसकी चिकित्सा और देखभाल के लिए मानसिक स्वास्थ्य संस्थान से सहयोग लिया जाएगा।

