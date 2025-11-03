Lucknow में हड़कंप: रेलवे कॉलोनी की पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस ने दिखाया संयम और उतारा सकुशल

घटना 2 नवंबर 2025 (रविवार) की सुबह लगभग 8 बजे की है। पुलिस के अनुसार, सूचना मिली कि गुलज़ार नगर चौकी क्षेत्र में स्थित रेलवे कॉलोनी की पानी की टंकी पर एक अज्ञात युवक चढ़ा हुआ है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुँचा। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक काफी देर से टंकी के ऊपर बैठा था और कभी नीचे झांकता, तो कभी चारों ओर देखता रहा। आसपास के निवासियों में भय और जिज्ञासा दोनों ही भाव थे, लोग यह समझ नहीं पा रहे थे कि युवक वहां क्यों और किस उद्देश्य से चढ़ा है। कुछ ने आशंका जताई कि कहीं वह आत्मघाती कदम न उठा ले, जिसके चलते मौके पर तनाव का माहौल बन गया।