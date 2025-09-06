‘3 तक गिनूंगा…हाथ नीचे’; इसके बाद लड़का और लड़की दोनों ने मिलकर बरसाए गाल पर चांटे ही चांटे

UP Crime: उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित एक निजी विश्वविद्यालय से चौंकाने वाली घटना ने लोगों को सन्न कर दिया है। यहां एक लॉ छात्र के साथ उसके ही बैचमेट्स (सहपाठी) ने बेरहमी से मारपीट की। कैंपस पार्किंग में ले जाकर एक कार में छात्र को जबरन बैठाया गया। उसके बाद दो सहपाठियों( एक लड़का और एक लड़की) ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़की पीड़ित छात्र को पहले कहती है,'' हाथ नीचे'' इसके बाद लड़का और लड़की दोनों छात्र के गाल पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर देते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि पीड़ित को डेढ़ मिनट में करीब 20 से ज्यादा बार थप्पड़ मारे गए। मारपीट के दौरान आरोपी सहपाठी छात्र को बार-बार अपने चेहरे से हाथ दूर रखने को कह रहे थे। साथ ही धमकी देते रहे कि अगर वह हाथ नीचे नहीं करता है तो उसे और भी ज्यादा पीटा जाएगा।
पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। इस वजह से लोगों में आक्रोश फैल गया है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित छात्र घटना से सदमे में है और उसने फिलहाल कॉलेज जाना बंद कर दिया है।
हमले के पीछे के कारण का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि वीडियो में आरोपी दो लड़कियों का नाम लेते हुए कह रहे हैं, "क्या तुम उनके चरित्र के बारे में बोलने की हिम्मत करोगे?" पीड़ित के पिता की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। आरोपियों में आयुष यादव, जाह्नवी मिश्रा, मिलाय बनर्जी, विवेक सिंह और आर्यमन शुक्ला शामिल हैं।