लखनऊ

‘3 तक गिनूंगा…हाथ नीचे’; इसके बाद लड़का और लड़की दोनों ने मिलकर बरसाए गाल पर चांटे ही चांटे

UP Crime: '3 तक गिनूंगा...हाथ नीचे' ऐसा कहकर एक लड़का और लड़की ने छात्र के गाल पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। जानिए पूरा मामला क्या है?

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 06, 2025

UP Crime
लखनऊ में छात्र के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। फोटो सोर्स-X

UP Crime: उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित एक निजी विश्वविद्यालय से चौंकाने वाली घटना ने लोगों को सन्न कर दिया है। यहां एक लॉ छात्र के साथ उसके ही बैचमेट्स (सहपाठी) ने बेरहमी से मारपीट की। कैंपस पार्किंग में ले जाकर एक कार में छात्र को जबरन बैठाया गया। उसके बाद दो सहपाठियों( एक लड़का और एक लड़की) ने छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी।

डेढ़ मिनट में 20 से ज्यादा थप्पड़ बरसाए

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़की पीड़ित छात्र को पहले कहती है,'' हाथ नीचे'' इसके बाद लड़का और लड़की दोनों छात्र के गाल पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर देते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि पीड़ित को डेढ़ मिनट में करीब 20 से ज्यादा बार थप्पड़ मारे गए। मारपीट के दौरान आरोपी सहपाठी छात्र को बार-बार अपने चेहरे से हाथ दूर रखने को कह रहे थे। साथ ही धमकी देते रहे कि अगर वह हाथ नीचे नहीं करता है तो उसे और भी ज्यादा पीटा जाएगा।

लखनऊ में छात्र से मारपीट का वीडियो वायरल

पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। इस वजह से लोगों में आक्रोश फैल गया है। जानकारी के मुताबिक, पीड़ित छात्र घटना से सदमे में है और उसने फिलहाल कॉलेज जाना बंद कर दिया है।

हमले का कारण का फिलहाल खुलासा नहीं

हमले के पीछे के कारण का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। हालांकि वीडियो में आरोपी दो लड़कियों का नाम लेते हुए कह रहे हैं, "क्या तुम उनके चरित्र के बारे में बोलने की हिम्मत करोगे?" पीड़ित के पिता की शिकायत के बाद आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। आरोपियों में आयुष यादव, जाह्नवी मिश्रा, मिलाय बनर्जी, विवेक सिंह और आर्यमन शुक्ला शामिल हैं।

#Crime

Video viral

viral news

वायरल वीडियो

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2025 12:25 pm

Published on:

06 Sept 2025 11:51 am

