‘3 तक गिनूंगा…हाथ नीचे’; इसके बाद लड़का और लड़की दोनों ने मिलकर बरसाए गाल पर चांटे ही चांटे

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़की पीड़ित छात्र को पहले कहती है,'' हाथ नीचे'' इसके बाद लड़का और लड़की दोनों छात्र के गाल पर थप्पड़ बरसाना शुरू कर देते हैं। वीडियो में दिख रहा है कि पीड़ित को डेढ़ मिनट में करीब 20 से ज्यादा बार थप्पड़ मारे गए। मारपीट के दौरान आरोपी सहपाठी छात्र को बार-बार अपने चेहरे से हाथ दूर रखने को कह रहे थे। साथ ही धमकी देते रहे कि अगर वह हाथ नीचे नहीं करता है तो उसे और भी ज्यादा पीटा जाएगा।