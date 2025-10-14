Lucknow STF: लखनऊ की सड़कों पर गोलियों की गूंज का मास्टरमाइंड अब सलाखों के पीछे

Lucknow STF Arrested: राजधानी लखनऊ पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की संयुक्त कार्रवाई में लंबे समय से फरार चल रहे 50,000 रुपये के इनामी बदमाश शिव शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसे बिहार के पटना सिटी इलाके से धर दबोचा, जहां वह अपने एक रिश्तेदार के यहां पिछले कई हफ्तों से फरारी काट रहा था। आरोपी शिव शर्मा, लखनऊ के अलीगंज थाना क्षेत्र का निवासी है और उस पर गोमतीनगर के विभूति खंड स्थित टिंकल पिक क्लब में दिनदहाड़े हुई फायरिंग के मामले में मुकदमा दर्ज था। यह वही मामला है, जिसने राजधानी के प्रतिष्ठित इलाकों में से एक गोमतीनगर को दहला दिया था। दिनदहाड़े हुई फायरिंग के इस कांड में क्लब के अंदर अफरा-तफरी मच गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, लेकिन मुख्य आरोपी शिव शर्मा फरार हो गया था। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई थीं।