राम मंदिर दान गबन मामले पर TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने पूछा- गंगा में बिरयानी खाने पर तुरंत होती है FIR, चंदा चोरी पर वो तेजी कहां गई?

पुलिस इस पूरे मामले की बहुत ही बारीकी से और कई स्तरों पर जांच कर रही है। जांच अधिकारी मंदिर से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ करने के साथ ही पैसों के लेन देन और CCTV फुटेज भी खंगाल रहे हैं। इसके अलावा प्रशासनिक स्तर पर लिए गए फैसलों की भी गहराई से पड़ताल की जा रही है ताकि मामले की हर कड़ी को जोड़ा जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है की जांच के बाद ही यह तय होगा कि चंदा चोरी के इस खेल में किस व्यक्ति की क्या भूमिका थी। साथ ही यह भी साफ हो जाएगा कि यह सिर्फ प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही थी या फिर पूरी प्लानिंग के साथ की गई कोई बड़ी साजिश।