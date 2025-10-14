रुपयों के बोझ तले टूटी ज़िंदगी: Barabanki के कपड़ा व्यापारी नीरज जैन ने खुद को मारी गोली, कारोबार जगत में मातम

Barabanki Shock: जिले के व्यस्त बाजार और प्रसिद्ध साड़ी व्यवसाय से जुड़े एक प्रतिष्ठित व्यापारी ने रविवार की रात आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि व्यापारी नीरज जैन, जो शहर के चर्चित कल्पना साड़ी सेंटर के संचालक थे, ने अपने घर पर तमंचे से गोली मारकर जीवन समाप्त कर लिया। घटना से बाराबंकी का कारोबारी जगत सदमे में है। रविवार देर रात करीब 11 बजे यह घटना सामने आई, जब नीरज जैन (50 वर्ष) ने अपने ही घर में खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनते ही घर में चीख-पुकार मच गई। परिजन दौड़े तो देखा कि नीरज खून से लथपथ पड़े थे। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।