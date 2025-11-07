Accident: जन्मदिन पर मिली बुलेट बनी मौत का सबब, बहन को स्कूल छोड़कर लौटते बेटे की फट गई सांसें

Accident Aashiyana: लखनऊ के आशियाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह हुए एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले वैभव झा (17) की बुलेट और प्राइवेट बस की टक्कर में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी शाश्वत गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा सुबह करीब 7:15 बजे हुआ, जब वैभव अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़कर घर लौट रहा था। परिवार, स्कूल और स्थानीय लोगों के अनुसार वैभव घर का इकलौता बेटा था। पिता ने उसके जन्मदिन पर महज 22 दिन पहले ही उसे बुलेट गिफ्ट की थी। उसी बुलेट पर आज उसने अपनी जान गंवा दी।