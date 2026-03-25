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Lucknow Suicide: लखनऊ में दर्दनाक घटना: युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी

Lucknow Tragedy: लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली, मृतक पारा निवासी था, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की।

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लखनऊ

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Ritesh Singh

Mar 25, 2026

लखनऊ में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, इलाके में मचा हड़कंप (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

लखनऊ में युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, इलाके में मचा हड़कंप (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

Lucknow Suicide Case: राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे इलाके में शोक और सनसनी का माहौल बना हुआ है।

मृतक की पहचान अजीत के रूप में हुई है, जो पारा थाना क्षेत्र के बुद्धेश्वर इलाके का निवासी बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अजीत एक साड़ी शोरूम में काम करता था और रोजमर्रा की तरह अपने काम पर जाने के लिए घर से निकला था। हालांकि, रास्ते में उसने यह खौफनाक कदम उठा लिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक अचानक रेलवे ट्रैक के पास पहुंचा और ट्रेन के आते ही उसके सामने कूद गया। घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए। ट्रेन चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मौके पर ही युवक की मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर स्थिति को संभाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है।

प्राथमिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया। पुलिस मृतक के परिवार और परिचितों से भी पूछताछ कर रही है, ताकि घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके।

स्थानीय लोगों का कहना है कि अजीत एक शांत स्वभाव का युवक था और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में नजर आ रहा था। पुलिस इन बिंदुओं को भी जांच में शामिल कर रही है।

परिवार वालों को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली, उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। घर में मातम का माहौल है और परिजनों का कहना है कि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अजीत इतना बड़ा कदम उठा सकता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। साथ ही, यदि कोई सुसाइड नोट या अन्य साक्ष्य मिलते हैं, तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना एक बार फिर इस बात की ओर इशारा करती है कि मानसिक तनाव और व्यक्तिगत समस्याएं किस हद तक किसी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में परिवार और समाज की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। समय पर बातचीत और सहयोग से कई ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में दिखाई दे, तो उसे नजरअंदाज न करें और उसकी मदद करने की कोशिश करें। साथ ही, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को सूचना दें। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और लोग स्तब्ध हैं।

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Published on:

25 Mar 2026 01:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Lucknow Suicide: लखनऊ में दर्दनाक घटना: युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी

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