Lucknow Suicide: लखनऊ में दर्दनाक घटना: युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति मानसिक तनाव में दिखाई दे, तो उसे नजरअंदाज न करें और उसकी मदद करने की कोशिश करें। साथ ही, किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस या संबंधित विभाग को सूचना दें। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और लोग स्तब्ध हैं।