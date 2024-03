लखनऊ विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड तोड़ प्लेसमेंट, देखिए छात्रों की लिस्ट

यह भी पढ़ें Ram Mandir : अयोध्या में रिश्वत से हो रहे प्रभु राम के दर्शन, प्रशासन अलर्ट निदेशक सीपीसी प्रो मधुरिमा लाल से सभी चयनित छात्रों को ज्वाइन करने के लिए सूचना दे दी गई है। ये सभी छात्रों को पहले रू 9000/ प्रतिमान पर सम्यक् इंटर्नशिप, ट्रेनिंग दी जाएगी 60 से 90 दिनों तक चलेगी और संतोषजनक ट्रेनिंग के पश्चात इनका प्लेसमेंट और सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर तय होगा। निदेशक सीपीसी प्रो मधुरिमा लाल से सभी चयनित छात्रों को ज्वाइन करने के लिए सूचना दे दी गई है। ये सभी छात्रों को पहले रू 9000/ प्रतिमान पर सम्यक् इंटर्नशिप, ट्रेनिंग दी जाएगी 60 से 90 दिनों तक चलेगी और संतोषजनक ट्रेनिंग के पश्चात इनका प्लेसमेंट और सैलरी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर तय होगा।

चयनित 100 छात्रों की सूची 1. Devarshi Singh 7800267380 UG University Of Lucknow BBA

2. ⁠Ankita Verma 8953106072 UG University of Lucknow HR

3. ⁠Shubhashish Das 8090023496 UG University of Lucknow Finance/Human Resources

4. ⁠Sachin Tripathi 6389046822 UG University of Lucknow BSc Mathematics

5. ⁠Aakash Gupta 6392402968 UG University Of Lucknow B.com

6. ⁠Ankit Pandey 9305207054 UG University of Lucknow Commerce in general

7. ⁠Aditi Tiwari 9120540493 UG University of lucknow Commerce

8. ⁠Sahla Noma 9839069101 UG University of Lucknow Commerce and financing

9. ⁠Kirti kumari 9873184569 UG University of Lucknow Finance and accounting

10. ⁠Khushi Srivastava 9129436130 UG University of lucknow computer science and engineering

11. ⁠Shubham Singh 8173044168 UG University of Lucknow Bachelor's of Commerce

12. ⁠Kajal Singh 7652079543 UG university of lucknow human resources

13. ⁠Tripesh Chaudhary 9793444728 UG University of Lucknow Commerce

14. ⁠Pragati Bhatnagar 6394355806 UG I.T.College B.SC

15. ⁠Shadab hussain 9554981365 UG Lucknow university Commerce

16. ⁠Varsha Mishra 9140466561 UG University of Lucknow Commerce

17. ⁠Adarsh Kumar 7991524469 UG Lucknow university Mechanical engineering

18. ⁠Drishti mall 6306588954 UG Lucknow university BBA

19. ⁠Ramesh Kumar Chaudhary 7081878780 UG University of Lucknow M.com

20. ⁠Rajat gupta 8737906004 UG University of Lucknow B.com

21. ⁠Aishwarjya Mukherjee 7061709542 UG University of Lucknow Btech- ECE

22. Bhoopendra Jaiswal bhoopender.2008@gmail.com 8564088148 PG University of Lucknow MBA- Marketing

23. Meghna Tripathi tripathi.meghna@gmail.com 9696368983 PG University of Lucknow Economics

24. Shivani Singh Singhshivani8412@gmail.com 7991924921 PG IMS (LUCKNOW UNIVERSITY) Marketing

25. Priyanshi Kumari Priyanshi.kashyap.1234@gmail.com 6394659052 PG University of Lucknow Human resource

26. Preety shastry shastrypreety10@gmail.com 8299578421 PG University of Lucknow HR

27. Rishika Jaiswal rishikajaiswal777@gmail.com 7393079880 PG University of Lucknow MBA(Finance)

28. Srishti Shubham srishtishubham69@gmail.com 8354999281 PG University of lucknow MBA( Finance and control)

29. Reema Barua igreemaims@gmail.com 8303364981 PG University of Lucknow MBA Finance

30. Pragya Vishwakarma 09pragyavishwakarma@gmail.com 9519301368 PG University of Lucknow Human resource

31. Mahima Verma mahimaverma385@gmail.com 9169065609 PG University of Lucknow MBA

32. shweta gupta shwetagupta0430@gmail.com 9151315808 PG university of lucknow marketing

33. Pragya Singh pragyasingh951760@gmail.com 9517607533 PG University of Lucknow MBA (HR)

34. Adarsh pandey adarshpandey0803@gmail.com 6388481240 PG University of Lucknow MBA marketing

35. Divyanshu gupta guptadivyanshu482@gmail.com 9450522075 PG University of lucknow MBA(Marketing)

36. Ananya Mishra anany777890@gmail.com 6392398289 PG University of Lucknow MBA HR

37. Anant kumar upadhyay upup231501@gmail.com 9116244677 PG University of Lucknow Finance and Accounting

38. Romi maurya romimaurya327@gmail.com 9336773522 PG University of Lucknow, Lucknow Finance and accounting

39. Kritartha Srivastava kritarthasrivastava327@gmail.com 7355924735 PG Lucknow University HR

40. Ananya sonker ananyasonker32@gmail.com 9129091277 PG University of Lucknow new campus ims Marketing and management

41. Asha Singh rajputasha1025@gmail.com 9453135249 PG University of Lucknow HR

42. Aanchal Mahawar mahawaraanchal03@gmail.com 9511169592 PG University of Lucknow Mcom applied economics

43. Anoop upadhyay Anooppdh@gmail.Com 9455457675 PG University of Lucknow Finance

44. Tanisha Singh ayishasingh1522@gmail.com 8318299207 PG University of lucknow MBA

45. Sakshi singh sakshisingh9876.ss@gmail.com 7985290043 PG University of Lucknow Finance

46. Ananya sonker ananyasonker32@gmail.com 9129091277 PG University of Lucknow Marketing and management

47. Priya singh singhpriya993557@gmail.com 9335155720 PG University of Lucknow HR

48. Sameer Azwar azwarsameer13@gmail.com 8574373219 PG University of Lucknow Finance

49. KARMAN KAUR karmankaur1107@gmail.com 6388610429 PG UNIVERSITY OF LUCKNOW FINANCE & CONTROL

50. RASHMEET KAUR rashmeet3108@gmail.com 9044151571 PG UNIVERSITY OF LUCKNOW FINANCE

51. Arshaan Ateeq aahilateeq123@gmail.com 8299332879 PG University of Lucknow M.Sc Applied geology

52. Garima Goswami goswamigarima183@gmail.com 6392961735 PG University of Lucknow MBA (fc)

53. Shally yadav shallyyadavv027@gmail.com 9026986341 PG Lucknow university Marketing

54. Ritesh Sahu jnpriteshsahu@gmail.com 6392541396 PG University of Lucknow Finance

55. Naziya Arif naziyaarif7@gmail.com 7459819535 PG University of Lucknow Accounting and Finance

56. Nishtha Bajpai bajpainishtha248@gmail.com 7081085008 PG

University of Lucknow, Institute of Management Science Finance

57. Vaibhav Singh vaibhav04006@gmail.com 8675750004 PG University of Lucknow MBA in Finance

58. Divyanshu upadhyay divyanshuup56@gmail.com 8303801091 PG University of Lucknow Finance & Control

59. Shubham Shrivastav K.shubham.srivastava@gmail.com 8604665638 PG Lucknow University MBA Finance

60. Nishant Singh Ns9975721@gmail.com 7317007565 PG Lucknow University Human Resource

61. Sakshi Srivastava sakshi990305@gmail.com 7275032629 PG University of Lucknow Finance

62. Saloni Mishra mishra.saloni1812@gmail.com 8076472464 PG University of Lucknow MBA (F&A)

63. Mohd shoeb mohdshoaibgvps@gmail.com 9721769701 PG Lucknow University Business economics

64. Praveshika Singh singh.praveshika7@gmail.com 6392973724 PG University of Lucknow Applied Economics

65. Esha Singh eshasingh3182@gmail.com 8318829525 PG University of Lucknow HR

66. Sunakshi Verma sunaxiiverma@gmail.com 6393709557 PG Lucknow University Mba

67. Tabassum Parveen tabassumparveenrkt@gmail.com 8084272551 PG Lucknow University Commerce

68. Anjali pathak anjalipathak592@gmail.com 63074 97943 PG University of Lucknow MBA HR

69. Sneh Mishra mishrasneh219@gmail.com 6386051455 PG Lucknow University IMS Human Resources

70. Vibhu Dubey dvibhu399@gmail.com 6393258505 PG Lucknow University Finance

71. Pragati Mishra pragatim0110@gmail.com 9517644210 PG Lucknow University MBA

72. Saumya Bajpai bajpaisaumya10@gmail.com 7991442549 PG University of Lucknow Mba

73. Pavanesh kumar pavanesh111@gmail.com 7881122665 PG

Department of business administration University of MBA in finance

74. Anshuman pratap singh chauhan

anshuman17102000@gmail.com 6388902337 PG University of Lucknow MBA Human resource management

75. Aditya shukla Shuklaji518@gmail.com 8445948170 PG University of Lucknow MBA FINANCE AND ACCOUNTING

76. Shifa hamid Shifahamid058@gmail.com 7355640485 PG Lucknow university Finance

77. Priya Kashyap priyakashyapstp@gmail.com 9129942269 PG University of Lucknow Command at excel. Good communication. Learning skill

78. Jyoti Mishra mishrajyoti2706@gmail.com 8115693657 PG University of Lucknow Finance and control

79. Ayushi sinha Sinhaayushi2708@gamil.com 7905322413 PG University of lucknow Mba (marketing)

80. Ishan Singh singhishan1770@gmail.com 9580003013 PG University of Lucknow IMS Marketing

81. Kritika Srivastava kritkasrivastava911@gmail.com 7985164544 PG University of Lucknow MBA Finance

82. Ashish singh Singhashish0082@gmail.com 8896090808 PG IMS, University of Lucknow Marketing

83. Anshika Singh sanshika2107@gmail.com 8299050003 PG University of Lucknow Marketing

84. Shudhansu shekhar Singh Shudhansushekhar2222@gmail.com 8887546178 PG University of lucknow IMS Marketing

85. AKASH KUMAR SHUKLA aksshu649@gmail.com 8948335581 PG University of Lucknow Finance

86 . Prashant Kumar Singh pra8991@gmail.com 8433478057 PG Lucknow University Marketing

87. Ayushi Sahu ayushidatta1118@gmail.com 7985498064 PG University of Lucknow HR

88. Devesh kumar singh Deveshsingh9284@gmail.com 9569935286 PG IMS, UNIVERSITY OF LUCKNOW Marketing

89. Subhashini Soni shubhasinisoni@gmail.com 8354910350 PG Lucknow university IMS Marketing

90. Abu Anas savejahmad9516@gmail.com 8318586374 PG University of Lucknow MBA (marketing)

91. Deepak Kumar Gupta deepakgupta9863@gmail.com 8887949384 PG University of Lucknow M.B.A (MARKETING)

92. Shriyam Tiwari tiwarianilta@gmail.com 9616469699 PG University of Lucknow Economics

93. Anshika Rawat anshikarawatjuly2002@gmail.com 7268822928 PG Lucknow university MBA

94. Chitranshi Gupta chitranshig88@gmail.com 7905097081 PG University of Lucknow Finance

95. Aks sonker aksonker152000@gmail.com 6392326550 PG University of Lucknow Marketing

96. Abhilasha Rana abhilasharana1988@gmail.com 7398844957 PG University of Lucknow IMS HR

97. Aysha Shakeel ayshashakeel563@gmail.com 7690816237 PG University of Lucknow MARKETING

98. Aanchal Singh aanchalsingh737@gmail.com 9169175048 PG University of Lucknow Marketing

99. Rohi kapoor

Rk1342pr@gmail.com 845673490 PG University of Lucknow MBA HR

100. Prachi Rastogi prachirastogi2002@gmail.com 8470974940 PG University of Lucknow M.B.A.



प्रो मधुरिमा लाल ने बताया कि CPC नित्य प्रति ही बड़ी तादात में प्लेसमेंट करा रहा है क्योंकि कुलपति प्रो आलोक कुमार राय की प्राथमिकताओं में छात्रों का गरिमा युक्त प्लेसमेंट सबसे पहले आता है । इसी कारण प्लेसमेंट्स को विशेष वरीयता है । प्रो लाल ने ये भी बताया कि प्लेसमेंट सेल हर ड्राइव के पहले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग उस कंपनी के लिए करवाता है ताकि छात्रों की कंपनी की आवश्यकतानुसार तैयारी हो सके । उसी कारण हमारे विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट अद्भुत रूप से अद्वितीय है ।