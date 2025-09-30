UP Officers Retirement: यूपी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, 30 सितंबर को कई वरिष्ठ IAS-IPS-PCS अफसर होंगे रिटायर

UP IAS-IPS-PCS Officers Retirement: उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था में 30 सितंबर 2025 एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा, क्योंकि इस दिन प्रदेश के कई वरिष्ठ IAS, IPS और PCS अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इन अधिकारियों ने अपने-अपने कार्यकाल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और राज्य की शासन-प्रणाली को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। सेवानिवृत्ति के इस अवसर पर न केवल उनके योगदान को याद किया जा रहा है, बल्कि आने वाले समय में उनके अनुभव और सेवाओं को समाज किस रूप में याद रखेगा, इस पर भी चर्चा हो रही है।