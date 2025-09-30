School Inspection: अपर सचिव का औचक निरीक्षण, स्मार्ट क्लास संचालन और शिक्षा गुणवत्ता पर विशेष जोर

धीरज साहू ने विद्यालय में मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था को बारीकी से देखा। उन्होंने रसोईघर (किचन) की स्वच्छता, भोजन की गुणवत्ता तथा बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया कि मध्यान्ह भोजन बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के अनुरूप होना चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही, पेयजल की व्यवस्था और शौचालयों की स्थिति का भी निरीक्षण किया गया। अपर सचिव ने जोर देकर कहा कि बच्चों के लिए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ शौचालय उपलब्ध होना अनिवार्य है, क्योंकि यही बुनियादी सुविधाएं उनकी पढ़ाई को प्रभावी बना सकती हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण में पढ़ाई करेंगे तो उनकी शिक्षा पर सकारात्मक असर पड़ेगा।