Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Expressway: उत्तर प्रदेश में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 7500 करोड़ की लागत से गंगा-आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जुड़ेंगे

UP to Build India Costliest Link Expressway: उत्तर प्रदेश में अब सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, जो गंगा एक्सप्रेस वे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। 90 किमी लंबे इस लिंक एक्सप्रेसवे पर 7,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हाईटेक ड्रेनेज, 9 पुल, 29 बड़े ढांचे और सीमित एंट्री-एग्जिट पॉइंट इसकी खासियत होंगे।

3 min read

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Sep 29, 2025

गंगा और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा नया मार्ग     (फोटो सोर्स : Whatsapp)

गंगा और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा नया मार्ग     (फोटो सोर्स : Whatsapp)

UP Expressway Projects: उत्तर प्रदेश सरकार बुनियादी ढांचे और सड़क संपर्क को लेकर लगातार बड़े फैसले ले रही है। अब राज्य को देश का सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे मिलने जा रहा है। यह नया लिंक एक्सप्रेस वे गंगा एक्सप्रेस वे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को आपस में जोड़ने का काम करेगा। लगभग 90 किलोमीटर लंबे इस लिंक एक्सप्रेस वे की अनुमानित लागत करीब 7,500 करोड़ रुपये है, जो प्रति किलोमीटर लगभग 83 करोड़ रुपये बैठती है। लागत का यह आंकड़ा इसे अब तक का सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे बना देता है।

क्यों है यह लिंक एक्सप्रेस वे खास?

उत्तर प्रदेश का यह लिंक एक्सप्रेस वे सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक की कनेक्टिविटी को बदलने वाला प्रोजेक्ट है। अभी तक गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के बीच सीधी और हाई-स्पीड कनेक्टिविटी नहीं थी। इस कमी को पूरा करने के लिए यह लिंक तैयार किया जा रहा है। इसके बनने के बाद दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक की यात्रा सुगम और तेज होगी।

परियोजना की लागत और कारण

  • इस परियोजना की लागत इतनी अधिक क्यों है? इसके पीछे कई कारण हैं –
  • हाईटेक ड्रेनेज सिस्टम : बारिश और बाढ़ की स्थिति में सड़क पर पानी न भरने पाए, इसके लिए अत्याधुनिक ड्रेनेज सिस्टम लगाया जाएगा।
  • पुल और ढांचे : 9 बड़े पुल और 29 बड़े ढांचे बनाए जाएंगे, जिससे यातायात में कोई रुकावट न आए।
  • पशुओं की सुरक्षा : राजमार्ग पर पशुओं की आवाजाही रोकने के लिए वायर फेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी।
  • सीमित एंट्री और एग्जिट पॉइंट : ताकि अनावश्यक ट्रैफिक बाधाएं न उत्पन्न हों और यात्रा सुरक्षित हो।
  • सर्विस रोड : स्थानीय लोगों और ग्रामीण यातायात की सुविधा के लिए सर्विस रोड बनाई जाएगी।
  • इन तकनीकी और सुरक्षा मानकों की वजह से लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

सड़क संपर्क का विस्तार

इस लिंक एक्सप्रेस वे से दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ और प्रयागराज के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों और बिहार तक भी तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। खासकर पूर्वांचल और बिहार जाने वाले यात्रियों को गंगा एक्सप्रेस वे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के बीच अब अतिरिक्त समय नहीं गंवाना पड़ेगा।

  • दिल्ली से गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए सीधे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे तक पहुंचा जा सकेगा।
  • औद्योगिक क्षेत्रों, पर्यटन स्थलों और धार्मिक नगरी वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या तक आसान पहुंच होगी।
  • कृषि और औद्योगिक उत्पादों के परिवहन में तेजी आएगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।

रोजगार और विकास के अवसर

7,500 करोड़ रुपये की इस परियोजना से निर्माण के दौरान हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। सिविल वर्क्स, सुरक्षा प्रबंध, फेंसिंग, पुल और ढांचों के निर्माण में बड़ी संख्या में इंजीनियरों, मजदूरों और स्थानीय कारीगरों को काम मिलेगा। निर्माण पूरा होने के बाद टोल, सर्विस रोड और अन्य सेवाओं से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से विशेष

  • लिंक एक्सप्रेस वे को आधुनिक मानकों के साथ तैयार किया जा रहा है।
  • सुरक्षा : सीमित एंट्री-एग्जिट पॉइंट और निगरानी प्रणाली के कारण दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी।
  • पर्यावरण : ड्रेनेज और फेंसिंग सिस्टम के कारण न सिर्फ सड़क सुरक्षित होगी, बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव को भी नियंत्रित किया जाएगा।
  • पशु संरक्षण : वायर फेंसिंग से सड़क पर आवारा पशुओं की आवाजाही रुकेगी और दुर्घटनाओं से बचाव होगा।

यूपी में एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विस्तार

उत्तर प्रदेश पहले से ही देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे नेटवर्क बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

  • आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे
  • पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
  • गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
  • गंगा एक्सप्रेसवे
  • बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे

अब गंगा एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला नया लिंक एक्सप्रेसवे इस नेटवर्क को और मजबूत करेगा। यह परियोजना राज्य को न केवल लॉजिस्टिक हब बनाएगी बल्कि औद्योगिक निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। इस लिंक एक्सप्रेस वे से दिल्ली और पूर्वी भारत के बीच यात्रा समय में कमी आएगी। साथ ही, यह सड़क उत्तर प्रदेश को एक ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में और मजबूत बनाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इसके बनने से औद्योगिक निवेशकों का विश्वास और बढ़ेगा तथा परिवहन लागत कम होगी।

ये भी पढ़ें

Anemia Girls: किशोरियों में एनीमिया का गहराता संकट: क्वीन मैरी हॉस्पिटल का चौंकाने वाला अध्ययन
यूपी न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 02:19 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Expressway: उत्तर प्रदेश में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 7500 करोड़ की लागत से गंगा-आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जुड़ेंगे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Asia Cup 2025 का फाइनल: पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत, लखनऊ में झूमे जश्न में डूबे लोग

पाकिस्तान पर टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, 9वीं बार चैंपियन बनी भारत (फोटो सोर्स : fb )
लखनऊ

Sahara Shahar: सहारा प्रमुख की पत्नी सपना राय को मकान खाली करने का आदेश, नगर निगम बोला- नहीं माने तो सील करेंगे घर

खाली करना होगा सहारा शहर का आलीशान मकान, नगर निगम ने दी चेतावनी (फोटो सोर्स : Whatsapp )
लखनऊ

Anemia Girls: किशोरियों में एनीमिया का गहराता संकट: क्वीन मैरी हॉस्पिटल का चौंकाने वाला अध्ययन

किशोरियों में एनीमिया और पोषण संबंधी चुनौतिया : क्वीन मैरी हॉस्पिटल का बड़ा अध्ययन    (फोटो सोर्स : Whatsapp)
यूपी न्यूज

पहली सरकार जो सदन में नहीं, सिनेमा हॉल में गिरी, अखिलेश का योगी पर तंज

लखनऊ

I Love Muhammad Campaign: बरेली हिंसा के बाद मौलाना खालिद रशीद की अपील: ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान रोका जाए

बरेली हिंसा के बाद ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान पर रोक लगाने की अपील: मौलाना खालिद रशीद का बयान     (फोटो सोर्स : Whatsapp) बरेली हिंसा के बाद ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान पर रोक लगाने की अपील: मौलाना खालिद रशीद का बयान     (फोटो सोर्स : Whatsapp) बरेली हिंसा के बाद ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान पर रोक लगाने की अपील: मौलाना खालिद रशीद का बयान     (फोटो सोर्स : Whatsapp) बरेली हिंसा के बाद ‘आई लव मोहम्मद’ अभियान पर रोक लगाने की अपील: मौलाना खालिद रशीद का बयान     (फोटो सोर्स : Whatsapp)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.