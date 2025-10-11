तबादला एक्सप्रेस: डीसीपी सेंट्रल लखनऊ की कमान IPS Vikrant Veer के हाथों में, ज़माने बाद हुई लखनऊ में वापसी

IPS Vikrant Veer: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में शुक्रवार देर रात एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ी। गृह विभाग ने चार आईपीएस अधिकारियों के तबादले करते हुए कई जिलों और महकमों में फेरबदल किया। लखनऊ कमिश्नरेट में भी बड़ा बदलाव किया गया है , डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव को उनके पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह अब आईपीएस विक्रांत वीर को लखनऊ का नया डीसीपी सेंट्रल बनाया गया है। इसके साथ ही, आईपीएस अनिरुद्ध कुमार सिंह जो कुछ समय पहले सीआईडी (क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट) में तैनात थे, को 28 वीं वाहिनी पीएसी इटावा का सेनानायक (Commandant) नियुक्त किया गया है। वहीं आईपीएस अनिल कुमार सिंह और आशीष श्रीवास्तव,दोनों को अब पुलिस अधीक्षक, सुरक्षा मुख्यालय (Security Headquarters, Lucknow) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।